Последний капитальный ремонт самолета Ан-26 проводили 24 года назад

Последний капитальный ремонт самолета ВСУ Ан-26, в результате падения которого погибли 26 человек, проводился еще 24 года назад.

Об этом на заседании Кабмина в субботу, 26 сентября, заявил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавил правительственную следственную комиссию, передает "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что:

Дата выпуска самолета – 21 октября 1977 года

Последняя дата ремонта – 30 июля 1996 года на "410" заводе

Налет с начала эксплуатации – 5985 часов, 3450 посадок

"Налет после последнего ремонта – 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тысяч летных часов. До очередного ремонта... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса – 14015 часов", – рассказал Уруский.

Как писал OBOZREVATEL, по словам журналиста Юрия Бутусова, самолет ВСУ осматривали после каждой посадки, а погодные условия полета были идеальными.