Последние данные уголовного расследования катастрофы авиалайнера Boeing-777 рейса МН17

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства крушения авиалайнера Boeing-777 рейса МН17 17 июля 2014 года, огласила последние данные уголовного расследования. Во время пресс-конференции для национальной и зарубежной прессы в городе Бюнник, провинция Утрехт, представлены некоторые результаты данного расследования. Родственники погибших пассажиров, находившихся в потерпевшем крушение авиалайнере, могли следить за ходом презентации по онлайн-трансляции.

В связи с тем, что данные результаты ведут к возникновению новых вопросов, представители группы JIT огласили призыв к осведомленным лицам и свидетелям, которым известна дополнительная информация о событиях, имевших место в момент запуска ракеты, а также до и после крушения авиалайнера рейса МН17.

Бригада 53

Группа JIT убеждена в том, что самоходная огневая установка, зенитный ракетный комплекс системы "Бук" (далее ЗРК "Бук"), использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде (далее 53-я бригада), подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированному в Курске. Группа JIT пришла к данному выводу после проведения широкомасштабного сравнительного анализа. Вo время сегодняшней пресс-конференции была продемонстрирована компьютерная анимация, иллюстрирующая данный сравнительный анализ. В распоряжении следствия имеется целый ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук", сбивший авиалайнер рейса MH17. В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев". Данный "отпечаток пальцев" был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК "Бук", как российского, так и украинского происхождения. Единственный ЗРК "Бук", на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК "Бук", который был многократно запечатлен на фото и ведеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23 — 25 июня 2014 года.

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Поэтому группа JIT исходит из того, что среди членов 53-й бригады и в их окружении есть лица, которым известны обстоятельства операции, в рамках которой был использован данный ЗРК "Бук", и которые обладают информацией о причастных к ней лицах. В связи с этим группа JIT призывает осведомленных лиц и свидетелей поделиться этой информацией с следственной группой. Также для уголовного расследования имеет большую важность информация об инструкциях, полученных экипажем ЗРК "Бук".

Вилберт Паулиссен, глава Нидерландской Национальной службы уголовных расследований:

"1. Кто входил в состав экипажа?

2. Какая перед ним была поставлена задача?

3. Кто нес ответственность за применение данного ЗРК "Бук" во время операции 17 июля 2014 г.?

Мы убеждены в том, что этой информацией обладают многие. Это может быть личный состав 53-й бригады, но также их родственники, друзья или знакомые. И даже люди, совершенно не связанные с 53-й бригадой. Не носите эту информацию в себе, свяжитесь с Объединенной следственной группой JIT. К нашим следователям можно обращаться на различных языках, в том числе, на русском и украинском".

Все виды полученной нами информации, а также данные тех, кто ее предоставил, будут храниться нами в строжайшей тайне. Дополнительная информация и контактные данные приведены на странице: www.jitmh17.com.

Сопло и корпус

В сентябре 2016 года Объединенная группа JIT уже объявляла, что авиалайнер рейса MH17 был сбит ракетой системы "Бук" из серии 9M38. На востоке Украины найдены две части такой ракеты, а именно, сопло (venturi) и корпус (casing), которые продемонстрированы на сегодняшней встрече.

Сопло ракеты (venturi) — это место для выброса продуктов сгорания:

и корпус — оболочка ракетного двигателя (casing):

На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. В ходе следственных действий, проведенных группой JIT до данного момента, было установлено следующее значение этого номера. 9д 131 относится к номеру типа ракетного двигателя типа 9M38 и / или 9M38M1. Цифра 8 это кодовое обозначение производителя, а именно: Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве. Число 86 указывает на год производства, и именно 1986 г. Число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.

Группа JIT установила, что в данном случае речь идет о ракете системы "Бук" серии 9M38. В данный момент еще невозможно с полной уверенностью утверждать, что обе эти части являются частями ракеты, пущенной самоходным ЗРК "Бук", принадлежащем 53-й бригаде.

Дженифер Хёрст (Jennifer Hurst), начальник Федеральной полиции Австралии, пояснила изображения компьютерной анимации и пояснила, что группа JIT убедительно просит общественность помочь ей ответить на три конкретных вопроса относительно обеих, найденных на месте катастрофы частей ракеты:

1. Вы узнаете почерк, которым нанесен номер на сопле?

2. Вы имеете информацию об этих номерах на сопле и корпусе? Или вы знаете кого-то, кому известно значение этих номеров?

3. Знаете ли вы о ком-то или кого-то, кому известно, какому подразделению была поставлена эта ракета?

Дженифер Хёрст: "Если у вас есть ответы на один или более из этих вопросов, убедительно просим вас связаться с группой JIT".

Продвижение

Данное уголовное расследование, являясь крупномасштабным и сложным, неуклонно продвигается. При этом первостепенное значение имеют независимость, тщательность и профессионализм. Фред Вестербейке, главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов, в ходе встречи подчеркнул, что "хотя обстоятельства и сложность данного расследования делают его нелегкой задачей, за прошедший период было достигнуто значительное продвижение". В числе прочего, это касается установления личности причастных.

Фред Вестербейке: "28 сентября 2016 года мы сообщали о группе в составе примерно 100 лиц, которые тем или иным способом могут быть связаны с нападением на авиалайнер рейса МН17. В этой области сделаны большие шаги. Так, все больше проясняется роль значительного числа этих лиц. Но если мы откроем лицам, несущим ответственность за эту катастрофу, и прочим причастным, сколько нам на самом деле известно, это сможет нанести вред расследованию и, в конечном итоге, правосудию. Поэтому вы поймете, если я скажу, что зал суда является единственным подходящим местом, в котором прокуратура должна высказываться об обвинении и доказательствах, собранных против конкретных лиц. И, в конечно итоге, суд должен вынести свой вердикт".

Сегодня, на этой встрече Объединенная следственная группа JIT представила свое заключение о том, что самоходная огневая установка ЗРК "Бук", который сбил авиалайнер рейса МН17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде вооруженных сил Российской Федерации. Констатация этого факта приводит к возникновению ряда вопросов, как, например, к вопросу о степени личной причастности этой бригады к атаке на авиалайнер рейс MH17 17 июля 2014 г. Это важный вопрос, который еще является предметом расследования группы JIT.

Компетентные органы Российской Федерации еще не сообщили группе JIT о том, что 53-я бригада была задействована на востоке Украины, и что она сбила авиалайнер рейса МН17. 15 октября 2014 г. группа JIT обращалась к компетентным органам Российской Федерации с просьбой предоставить ей (согласно положениям резолюции 2166 Совета Безопасности ООН) полную информацию, которая может содействовать установлению истины.

В связи с тем, что JIT больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по данному вопросу, следственная группа – через СМИ – обращается также и к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над самоходным ЗРК "Бук" и его применения, а также ракеты, которая была пущена с этой установки.