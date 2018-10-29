Последнее слово: Янукович собрался выступить в суде

Обвиняемый в государственной измене беглый экс-президент Виктор Янукович попросил суд дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом.

Об этом на заседании Оболонского районного суда Киева 29 октября сообщил адвокат Александр Байдык, который вернулся из Москвы, где, по его словам, встречался с подзащитным, передает Цензор.НЕТ.

Защитник Януковича заявил, что сам экс-президент просит дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом, а также дать закончить дебаты Байдыку, речь которого после встречи увеличилась.

На это судья Владислав Девятко ответил следующее: "Теперь о ваших заявлениях о том, что якобы суд не дает Януковичу выступить. Суд всегда давал возможность участвовать Януковичу!".

"Суд никуда не спешил никогда, да и слышали о спешке лишь от адвокатов! И никакого давления нет. В дебатах обвиняемый выступает перед адвокатом. Но суд даст возможность обвиняемому выступить с последним словом", – добавил он.

Напомним, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь 13 сентября.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что уже готов проект приговора,согласно которому Януковичу грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Януковича обнародовал письмо, в котором экс-президент призвал Россию ввести войска в Украину, и обвинил западные страны в организации террора и насилия.