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25 февраля • обновлено в 12:00
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После публикации OBOZREVATEL СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Виталий Безгин написал заявление в СБУ и прокуратуру на депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Павла Зоткина, который поздравил в сети мужчин с 23 февраля.

Произошло это после публикации новости на сайте OBOZREVATEL. Сообщил о продолжении дела журналист Виталий Тысячный на странице в Facebook.

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"Вот такое продолжение открытки-поздравления с 23 февраля депутата Николаевского горсовета Павла Зоткина. Там еще был флаг России и герб. Пост увидел народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин и не остался равнодушным. Написал заявление в СБУ и прокуратуру", – уточнил он.

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Зоткин разозлил украинских интернет-пользователей поздравлением с 23 февраля. Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Сепаратизм в Украине
Место
Украина
Тег
сепаратист
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Товарищу Сталину.... Докладываю...
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0
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Александрович Валера
Александрович Валера
Настучал
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2
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Александрович Валера, нет. Просто исполнил свой поросячий долг.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ну осталось на 14 октября выпустить открытку с днем вшивого всу с фото степы кошкодава...шухевича...мазепы...махно....
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