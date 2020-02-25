После публикации OBOZREVATEL СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Виталий Безгин написал заявление в СБУ и прокуратуру на депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Павла Зоткина, который поздравил в сети мужчин с 23 февраля.

Произошло это после публикации новости на сайте OBOZREVATEL. Сообщил о продолжении дела журналист Виталий Тысячный на странице в Facebook.

"Вот такое продолжение открытки-поздравления с 23 февраля депутата Николаевского горсовета Павла Зоткина. Там еще был флаг России и герб. Пост увидел народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин и не остался равнодушным. Написал заявление в СБУ и прокуратуру", – уточнил он.

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России ФБ Тысячного

СБУ взялась за депутата, поздравившего с 23 февраля флагом России ФБ Тысячного

Как сообщал OBOZREVATEL, Зоткин разозлил украинских интернет-пользователей поздравлением с 23 февраля. Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг.

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