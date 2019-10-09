После просмотра фильма "Джокер": во Львове произошло страшное самоубийство

Во Львове в среду, 9 октября, обнаружили повешенным 25-летнего местного жителя, который, вероятно, покончил с собой после просмотра нового американского блокбастера "Джокер".

Об этом сообщает Zaxid.net. Рядом с телом лежала предсмертная записка, содержание которой следствие обнародовать не стало.

Отмечается, что мужчину нашла мертвым на балконе арендованной квартиры его жена. Она же и вызвала правоохранителей.

Во Львове произошло страшное самоубийство

Примечательно, что перед этим, как рассказал близкий товарищ погибшего, мужчина был в кинотеатре ТРЦ Victoria Gardens. С кем он смотрел фильм, который, по утверждению знакомого и стал причиной самоубийства, неизвестно.

"Я видел его вчера и днем, и вечером. Ничто не выдавало намерения. Люди, которые с ним работают, также говорят, что он вел себя нормально. Вечером его заметили в кинотеатре на фильме "Джокер". Знаю, что фильм мрачный, может, это его и подтолкнуло. Сейчас много говорят о скрытой депрессии. Может и у него такое было", – предположил товарищ.

В полиции подтвердили информацию о трагедии, однако правоохранители считают главной версией самоубийство из-за конфликта с женой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве 19-летний студент покончил с собой из-за плохой оценки.

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