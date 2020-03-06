"После Лондона каждый день плачем": украинского школьника затравили из-за "Смуглянки"

12-летний житель Волынской области Максим Ткачук, исполнивший песню "Смуглянка" на международном песенном фестивале в Лондоне в одежде красноармейца, подвергся дома жесткой критике. В СМИ и соцсетях парня обвинили в популяризации "русского мира".
В интервью OBOZREVATEL бабушка Максима, Лариса Ткачук (являющаяся его опекуном), рассказала, что жизнь семьи превратилась в ад.
"Сделали из нас запроданцев"
12-летний Максим родом из поселка Турийск. С детства увлекается вокалом, на сцене с семи лет. За это время одержал не одну победу в областных и всеукраинских песенных конкурсах.
Максим в Лондоне в одежде красноармейца
На конкурс Stars of the Albion 2020 в Лондоне, организованный российскими общественными организациями и посольством РФ в Лондоне, где принимали участие представители 23 стран мира, парень, по словам бабушки, попал после победы на песенном конкурсе в Одессе.
"После Лондона каждый день плачем. Не победа – ад. Из ребенка и всех нас сделали каких-то московских запроданцев. Если бы знали, что такое будет, не поехали бы!" – с горечью говорит женщина.
Максим Ткачук одержал победу в песенном конкурсе-фестивале в Лондоне
Facebook: Сандра Лисовская
По словам бабушки, спеть "Смуглянку" внуку посоветовал кто-то из организаторов конкурса, поскольку была номинация к 75-летию Победы. "Сказали, что под голос и тембр Максима подойдет именно эта песня", – отметила женщина.
Также Максим спел "Синяя вечность" Муслима Магомаева и "Сувениры" Демиса Руссоса на английском.
Кубки и дипломы
Facebook: Сандра Лисовская
О том, что выступление в Украине поддали жесткой критике, семья узнала по дороге домой, в поезде. На сегодняшний день бабушка с внуком третий день не выходят из дому – очень переживают.
"Даже боимся, чтобы нас не сожгли. Прямых угроз не было, но от "тех" людей можно чего хочешь ждать", – отметила Лариса Владимировна.
Максим с участниками конкурса
Поет патриотические песни
Бабушка говорит, что у Максима в репертуаре всего две русскоязычные песни, остальные – на украинском языке. "Есть патриотические, такие как "Черная вышиванка", "Плакала калина" и другие", – отметила женщина.
Максим Ткачук
За победу в Лондоне волынский школьник получил сертификат для участия в фестивале в Беларуси и приглашение на остров Мальта. Но бабушка говорит, что о поездке пока не думают. Также бабушка парня отметила, что денежного приза их семья не получала.
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