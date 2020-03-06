"После Лондона каждый день плачем": украинского школьника затравили из-за "Смуглянки"

12-летний житель Волынской области Максим Ткачук, исполнивший песню "Смуглянка" на международном песенном фестивале в Лондоне в одежде красноармейца, подвергся дома жесткой критике. В СМИ и соцсетях парня обвинили в популяризации "русского мира".

В интервью OBOZREVATEL бабушка Максима, Лариса Ткачук (являющаяся его опекуном), рассказала, что жизнь семьи превратилась в ад.

"Сделали из нас запроданцев"

12-летний Максим родом из поселка Турийск. С детства увлекается вокалом, на сцене с семи лет. За это время одержал не одну победу в областных и всеукраинских песенных конкурсах.

Максим в Лондоне в одежде красноармейца

На конкурс Stars of the Albion 2020 в Лондоне, организованный российскими общественными организациями и посольством РФ в Лондоне, где принимали участие представители 23 стран мира, парень, по словам бабушки, попал после победы на песенном конкурсе в Одессе.

"После Лондона каждый день плачем. Не победа – ад. Из ребенка и всех нас сделали каких-то московских запроданцев. Если бы знали, что такое будет, не поехали бы!" – с горечью говорит женщина.

Максим Ткачук одержал победу в песенном конкурсе-фестивале в Лондоне Facebook: Сандра Лисовская

По словам бабушки, спеть "Смуглянку" внуку посоветовал кто-то из организаторов конкурса, поскольку была номинация к 75-летию Победы. "Сказали, что под голос и тембр Максима подойдет именно эта песня", – отметила женщина.

Также Максим спел "Синяя вечность" Муслима Магомаева и "Сувениры" Демиса Руссоса на английском.

Кубки и дипломы Facebook: Сандра Лисовская

О том, что выступление в Украине поддали жесткой критике, семья узнала по дороге домой, в поезде. На сегодняшний день бабушка с внуком третий день не выходят из дому – очень переживают.

"Даже боимся, чтобы нас не сожгли. Прямых угроз не было, но от "тех" людей можно чего хочешь ждать", – отметила Лариса Владимировна.

Максим с участниками конкурса

Поет патриотические песни

Бабушка говорит, что у Максима в репертуаре всего две русскоязычные песни, остальные – на украинском языке. "Есть патриотические, такие как "Черная вышиванка", "Плакала калина" и другие", – отметила женщина.

Максим Ткачук

За победу в Лондоне волынский школьник получил сертификат для участия в фестивале в Беларуси и приглашение на остров Мальта. Но бабушка говорит, что о поездке пока не думают. Также бабушка парня отметила, что денежного приза их семья не получала.

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