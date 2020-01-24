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25 января • обновлено в 02:19
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Вернувшийся из плена "ДНР" украинец открыл секс-шоп: фото и подробности новой жизни

1.1т
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Экс-пленный "ДНР" Игорь Сапожников после освобождения открыл в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) секс-шоп.

О своем необычном бизнесе 46-летний дончанин рассказал порталу svoi.city. Сапожникова освободили из плена 27 декабря 2017 года. До мая 2018-го он жил в Киеве, а потом вместе с женой Ириной переехал в Каменец-Подольский.

"Нам нужно было начинать бизнес, и каждая гривна была на счету", – вспомнил мужчина.

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Игорь Сапожников после плена в "ДНР" открыл секс-шоп

Игорь Сапожников после плена в "ДНР" открыл секс-шоп

svoi.city

"В начале лета стали частными предпринимателями – открыли секс-шоп "Пан+Пані", так же называется и наш интернет-магазин. Кстати, на данный момент единственный в городе. Этот бизнес для меня новый", – сказал Сапожников.

Он добавил, что идея заняться этим бизнесом возникла в плену. "Там познакомился с парнем, он был перевозчиком и рассказал, что в Донецк, уже в военное время, очень много возил интимных товаров. И я подумал, что если во время войны был спрос, то на мирной территории тем более", – рассказал украинец.

Магазин Сапожникова

Магазин Сапожникова

svoi.city

Он признался, что приобрел товар практически на все деньги, которые получил после освобождения (100 тысяч гривен), а также арендовал помещение.

"Арендодатель оказался классным человеком и с пониманием отнесся к нам, дал даже свои витрины и стенды, чем очень сильно помог на начальном этапе. И уже в августе мы открыли магазин. Уже полтора года в этом деле, мне нравится, тем более что бизнес приносит прибыль", – сказал экс-пленный.

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"Скажи мне еще в 2013 году, что в моей жизни будет тюремное заключение за мою украинскую позицию и что я стану владельцем секс-шопа, конечно же, не поверил бы", – заявил он.

Экс-пленный с женой

Экс-пленный с женой

svoi.city

Добавим, всего в плену Сапожников пробыл 28 месяцев. После захвата Донецка он продолжал оставаться в городе. Как руководитель местного филиала киевской компании, Сапожников помогал перевестись коллегам в другие филиалы, расположенные на контролируемых украинской властью территориях.

Он не скрывал свои проукраинские взгляды, но еще одной причиной его задержания стал отказ возглавить центр подготовки саперов в "ДНР".

Мужчина во время службы в Вооруженных силах Украины занимался разминированием Донецкой области и, вероятно, боевики "ДНР" узнали об этом. В итоге его обвинили в шпионаже.

Экс-пленный с женой

Экс-пленный с женой

svoi.city

Экс-пленный с женой

Экс-пленный с женой

svoi.city

Как писал OBOZREVATEL, ранее освобожденный из плена "Л/ДНР" в рамках обмена 29 декабря 2019 года Олег Галазюк рассказал, как над ним издевались террористы.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Хмельницкий
Теги
фотографии ДНР
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Комментарии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Человеку, который "не скрывал свои проукраинские взгляды" предлагали "возглавить центр подготовки саперов в "ДHP""??? А за отказ посадили? Кому он эту шляпу рассказывает? А на вырученные от государства деньги решил резиновыми xyями поторговать! Извиняюсь за мат, просто очень смешно :-D
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
Это тот случай когда жаль,что сепары этого дегенерата не прикончили. От Марка 9:42 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море.
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