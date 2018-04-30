После АТО: эксперт назвал минус нового формата военных действий на Донбассе

Новый формат военных действий на Донбассе может обернуться для Украины многочисленными исками в Европейский суд по правам человека.

Украине нужно было "не выдумывать велосипед", а пользоваться имеющимся законом "Об обороне" и объявлять военное положение, рассказал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

"С одной стороны, эта мера, конечно, необходима, но с другой, она вступает в противоречие с Конституцией. Будет масса исков в ЕСПЧ, что кого-то куда-то не пустили, ограничили передвижение. Особенно, если будет экспроприация имущества, то мы получим огромный минус в плане исков", - объяснил Жданов.

Также он отметил, что в законе "Об обороне", где утвержден механизм введения военного или чрезвычайного положения, при экспроприации имущества человек получает документ и имеет полное право на компенсацию.

"А где это прописано сейчас? Кроме того, в законе "Об обороне" четко прописано, какое имущество подлежит экспроприации", – обратил внимание эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", антитеррористическая операция на Донбассе заканчивается 30 апреля, а на смену ей приходит Операция объединенных сил. Согласно новому формату, в зоне конфликта ООС будет руководить Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями, МВД, Нацполицией, и силами, которые привлекаются к сдерживанию российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса.

Кроме того, согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба. 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.