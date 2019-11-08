После адского обстрела: в ОС сделали неожиданное заявление об отводе войск

Террористы "ДНР" не подтвердили готовность к разведению сил на Донбассе в районе Петровского. В то же время украинская сторона заявила о полной готовности к началу.

Об этом сообщил командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко. Он добавил, что украинская сторона может начать отвод сил в 12:00, передает "Интерфакс-Украина".

"Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", – заявил Кравченко.

Командующий ООС отметил, что противоположная сторона в настоящее время не подтвердила готовность. "4 ноября они были готовы, а сегодня — не готовы. Выводы можно сделать однозначно", – добавил Кравченко.

ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях Донбасса после отвода войск.

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