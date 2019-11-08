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8 ноября • обновлено в 10:08
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После адского обстрела: в ОС сделали неожиданное заявление об отводе войск

2.9т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" не подтвердили готовность к разведению сил на Донбассе в районе Петровского. В то же время украинская сторона заявила о полной готовности к началу.

Об этом сообщил командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко. Он добавил, что украинская сторона может начать отвод сил в 12:00, передает "Интерфакс-Украина".

"Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", – заявил Кравченко.

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Командующий ООС отметил, что противоположная сторона в настоящее время не подтвердила готовность. "4 ноября они были готовы, а сегодня — не готовы. Выводы можно сделать однозначно", – добавил Кравченко.

После адского обстрела: в ОС сделали неожиданное заявление об отводе войск

ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях Донбасса после отвода войск.

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Тег
Генеральный штаб ВСУ
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Напомню ополченцы не нарушали минских договоренностей и не захватывали жабьими прыжками серую зону как это делали каратели ПОЭТОМУ НЕТ НИКАКОГО РАЗВЕДЕНИЯ ВОЙСК ЕСТЬ ОТВОД ВОЙСК УКРАИНСКИХ КАРАТЕЛЕЙ ..
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Так "После адского обстрела" или "Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября"?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Аполлон Бeзoбразов, зачем искать логику в заявлениях мaйдayнoв?
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Мир Миру
Мир Миру
А де наглядачі з ОБСЄ?
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