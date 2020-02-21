Главная Новости
21 февраля • обновлено в 08:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

После адских обстрелов: Россия изменила поведение на Донбассе

7.6т
Читать материал на украинском

Вооруженные формирования Российской Федерации сократили количество обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате атак ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Новости
"Накурился до соплей и потерялся": в сеть попало видео допроса террориста "ДНР"

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • рядом с Новомихайловкой – с миномета калибра 120 мм (10 мин), а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Пищевика – с 82-мм миномета (две мины), а также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

  • два раза неподалеку Павлополя – с миномета калибра 82 мм (10 мин), а также из крупнокалиберного пулемета;

  • в районе населенного пункта Марьинка – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • дважды рядом с Лебединским – с 82-мм миномета, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

  • вблизи Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

После адских обстрелов: РФ изменила поведение на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм и станковый противотанковый гранатомет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
13
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Кожедуб ruslan, Так вперед свидомое... Ты же только языком можешь бомбить жoпы хунты что управляет 404...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
"После адских обстрелов: Россия изменила поведение на Донбассе ". Надо полагать, "адские обстрелы" это последствия введенных янкелями адских санкций. Нет худа без пэрэмоги.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги