После адских обстрелов: РФ изменила поведение на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации сократили количество обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате атак ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Новомихайловкой – с миномета калибра 120 мм (10 мин), а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – с 82-мм миномета (две мины), а также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

два раза неподалеку Павлополя – с миномета калибра 82 мм (10 мин), а также из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Марьинка – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды рядом с Лебединским – с 82-мм миномета, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм и станковый противотанковый гранатомет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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