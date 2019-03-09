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Сотрудника посольства США задержали с миной в Шереметьево: МИД РФ сделал заявление

11.3тЧитать материал на украинском

Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево минометную мину в багаже.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России, предположив, что дипломат "мог сознательно попытаться пронести мину".

В ведомстве считают, что это была сознательная провокация. После того как мину конфисковали, сотрудник посольства США улетел в Нью-Йорк.

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Информацию об инциденте передали в США, однако в Штатах пока что не дали комментария по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России забили тревогу из-за новой разработки США в военном деле.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
что ж отпустили то ? он небось как Рыков с Зиновьевым и битое стекло в еду в детских садиках подсыпал....ньдяяя - недоработочка...вышинского на них нет....))))
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Дьяченко Дмитрий
Дьяченко Дмитрий
Бендик Константин, задорного шарикова.
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Бендик Константин
Бендик Константин
МИНУ МИНОМЕТНУЮ... В БАГАЖЕ!!!!!!!!!!! сука в кацапстане все потомки Задорнова!!!!!!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бендик Константин, "Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ" --------------------------------------- Всё остальное придумали тупые хохлы, а ты, как ярчайший представитель этого класса всё это прочитал и принял всерьёз. Потомки нацистов и предателей!
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