Сотрудника посольства США задержали с миной в Шереметьево: МИД РФ сделал заявление

Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево минометную мину в багаже.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России, предположив, что дипломат "мог сознательно попытаться пронести мину".

В ведомстве считают, что это была сознательная провокация. После того как мину конфисковали, сотрудник посольства США улетел в Нью-Йорк.

Информацию об инциденте передали в США, однако в Штатах пока что не дали комментария по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России забили тревогу из-за новой разработки США в военном деле.

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