Пошли против Зеленского? В суде над скандальным Альпериным произошел резкий поворот

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом контрабанды" и подозревают в создании преступной организации, сняли электронный браслет.

Как сообщил его адвокат Андрей Федур в Facebook, истек срок действия постановления следственного судьи Высшего админсуда.

По его словам, несколько дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить электронный браслет. Федур заявил, что такое решение было принято ВАС, но прокурор "забыл" передать решение в исполнение и "браслет слетел".

"Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда", – заверил адвокат.

Зеленский лично объявлял в розыск Альперина

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства против полицейских, которые сняли электронный браслет с Альперина, а также требовать взыскания с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Об этом УП сообщил начальник отдела САП и процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив. По его словам, не было никаких правовых оснований снимать браслет с Альперина, и вскоре он будет надет снова.

Симкив подчеркнул, что дата 25 января касалась лишь меры пресечения в виде содержания под стражей, а электронный браслет Альперин должен носить до 2 февраля.

Как писал OBOZREVATEL, Альперина задержали в конце ноября. Его объявил в розыск лично президент Владимир Зеленский.

Вскоре суд огласил решение по Альперину: арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн. В конце декабря суд также арестовал имущество "короля контрабанды".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!