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''Пошла в кафе ''Сепар''?'' Исчезла жена потенциального главаря ''ДНР''

7.5тЧитать материал на украинском

Один из первых главарей "ДНР" террорист Павел Губарев, который сейчас опять баллотируется на этот "пост", заявил об исчезновении своей жены Екатерины.

Свое сообщение он оставил на Telegram-канале. "Моя жена, Екатерина Губарева, пропала. На телефонные звонки не отвечает, в мессенджерах оффлайн. Она должна была участвовать в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Люди, с которыми она была рядом, не могут ее найти", - пожаловался он.

Губарев опасается, что жену якобы могли арестовать.

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''Пошла в кафе ''Сепар''?'' Исчезла жена потенциального главаря ''ДНР''

''Пошла в кафе ''Сепар''?'' Исчезла жена потенциального главаря ''ДНР''

В сети уже высмеяли этот инцидент. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий написал: "Дед Мороз ищет свою Снегурочку. Но, видать, и ему придется сматываться в Россию". "Ушла в кафе "Сепар"?" - иронизируют в сети.

''Пошла в кафе ''Сепар''?'' Исчезла жена потенциального главаря ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Губарев заявлял, что после ухода из "большой политики" стал обычным гражданином и занимается "большим хозяйством".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Павел Губарев
Место
УкраинаДонецк
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Спокойно. Она у ихтамнетов задержалась. Ее исповедуют и причащают, по канонам ватоправославия. Через пару дней групповухи нон-стоп - отпустят.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так она ж агент СБУ, ЦРУ и МОССАДа. Пускай «на подвале» её ищет.
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