''Пошла в кафе ''Сепар''?'' Исчезла жена потенциального главаря ''ДНР''

Один из первых главарей "ДНР" террорист Павел Губарев, который сейчас опять баллотируется на этот "пост", заявил об исчезновении своей жены Екатерины.

Свое сообщение он оставил на Telegram-канале. "Моя жена, Екатерина Губарева, пропала. На телефонные звонки не отвечает, в мессенджерах оффлайн. Она должна была участвовать в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Люди, с которыми она была рядом, не могут ее найти", - пожаловался он.

Губарев опасается, что жену якобы могли арестовать.

В сети уже высмеяли этот инцидент. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий написал: "Дед Мороз ищет свою Снегурочку. Но, видать, и ему придется сматываться в Россию". "Ушла в кафе "Сепар"?" - иронизируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Губарев заявлял, что после ухода из "большой политики" стал обычным гражданином и занимается "большим хозяйством".