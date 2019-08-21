Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Пошла на сделку! Пособница террористов на Донбассе ушла от ответственности

690 Читать материал на украинском

В Луганской области пособница террористов получила 5 лет тюрьмы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Женщина была признана виновной в организации незаконного "референдума" 11 мая 2014 года на Луганщине. Осужденная числилась "главой избирательной комиссии", передает пресс-служба прокуратуры региона.

"В рамках уголовного производства, начатого по материалам 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного "референдума". Женщина выполняла функции "главы избирательной комиссии", – сказано в сообщении.

Новости
"Л/ДНР" подло нарушили перемирие и ранили бойца ВСУ

На суде женщина признала свою вину, сообщив данные о других организаторах "референдума". Также осужденная заключила сделку с прокурором.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт.

В Мариуполе на свободу вышел осужденный Валерий Кирсанов, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Темы
Война Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
Тег
терроризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...