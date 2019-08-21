Пошла на сделку! Пособница террористов на Донбассе ушла от ответственности

В Луганской области пособница террористов получила 5 лет тюрьмы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Женщина была признана виновной в организации незаконного "референдума" 11 мая 2014 года на Луганщине. Осужденная числилась "главой избирательной комиссии", передает пресс-служба прокуратуры региона.

"В рамках уголовного производства, начатого по материалам 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного "референдума". Женщина выполняла функции "главы избирательной комиссии", – сказано в сообщении.

На суде женщина признала свою вину, сообщив данные о других организаторах "референдума". Также осужденная заключила сделку с прокурором.

Террористы на Донбассе Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт.

В Мариуполе на свободу вышел осужденный Валерий Кирсанов, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР".

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