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15 октября • обновлено в 23:01
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Пошла на фронт вслед за погибшим отцом: на Донбассе убили молодую военную ВСУ. Фото

8.8т Читать материал на украинском

Во вторник, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото девушки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Дочь погибшего воина "Айдара". Сначала помогала как волонтер, потом пошла на войну", – написал он.

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На Донбассе погибла Ярослава Никоненко

На Донбассе погибла Ярослава Никоненко

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Подробностями поделилось в Facebook и командование 101 бригады.

"Сообщаем о трагической смерти нашего побратима солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!" – сказано в сообщении.

На Донбассе убили молодую военную ВСУ

На Донбассе убили молодую военную ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября террористы "Л/ДНР" убили двоих воинов ВСУ и еще одного ранили.

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 14 октября.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Шкода дівчинку
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ягода от ягодицы недалеко падает..... Классика жанра!
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филипп филипыч
филипп филипыч
как говориться продлевать будете войну?
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