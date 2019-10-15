Пошла на фронт вслед за погибшим отцом: на Донбассе убили молодую военную ВСУ. Фото

Во вторник, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото девушки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Дочь погибшего воина "Айдара". Сначала помогала как волонтер, потом пошла на войну", – написал он.

На Донбассе погибла Ярослава Никоненко Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Подробностями поделилось в Facebook и командование 101 бригады.

"Сообщаем о трагической смерти нашего побратима солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!" – сказано в сообщении.

На Донбассе убили молодую военную ВСУ

Донька загиблого воїна "Айдар"... Спочатку допомогала як волонтер, потім пішла на війну.

Солдат Никоненко Ярослава сьогодні загинула від підступної ворожої снайперської кулі у зоні проведення ООС. Вічна пам'ять тобі 🕯️🕯️🕯️

Просто немає слів... Жінка, воїн, війна, смерть... pic.twitter.com/CnZL8jhUGG — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) October 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября террористы "Л/ДНР" убили двоих воинов ВСУ и еще одного ранили.

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 14 октября.

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