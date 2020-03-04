Погиб, когда спасал товарища: что известно о погибшем на Луганщине воине

В субботу на Луганщине похоронили главного сержанта 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" Владимира Федченко. Он погиб в бою в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области 27 февраля. Именно в феврале начался его второй контракт в ВСУ.

Подробнее о том, каким человеком был Владимир Федченко, чем занимался до войны и что побудило его идти на фронт – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Шансов выжить не было"

Бой, в котором погиб Владимир Федченко, проходил в районе поселка Новотошковское, которое находится недалеко от Золотого в Луганской области. Именно в районе Золотого расположен один из участков разведения сил. К тому времени бои не прекращались почти 10 дней.

В зоне боевых действий Facebook 93 ОМБр

"Это был прицельный огонь снайпера. Выстрел прозвучал в тот момент, когда Владимир пытался перевязать своего раненного товарища. Шансов выжить после такой раны не было вообще", – рассказали в 93-й ОМБр.

Владимир Федченко пошел служить совершенно сознательно. Так рассказывает староста села Нещеретово, где родился в 1973 году и прожил большую часть жизни Владимир Федченко.

Владимир Федченко с побратимом Facebook 93-й ОМБр

"Он оформил контракт в 2016 году совершенно сознательно. И перед самым Новым годом у него закончился первый контракт. Он взял отпуск и пробыл с семьей почти целый месяц. А в феврале опять вернулся в строй", – рассказывает Анатолий Оселедько.

Тогда, в 2016-м, в Луганской области было еще неспокойно. В ноябре только отвели войска от Золотого. А в Станице Луганской, которая всего в 130 километрах от Нещеретово и которая была определена в ходе подписания "рамочного соглашения", разведения так и не произошло.

Владимир Федченко в зоне боевых действий Facebook 93-й ОМБр

"Мы никогда не говорили с Владимиром, почему он решил идти служить, но мотив очевиден – защищать свой родной край. Ведь это его родина, здесь живут его дети", – говорит нам Оселедько.

Хотя, по его словам, кровопролитных боев именно в Белокуракинском районе не было.

"По нашим меркам, от нас до линии разграничения далеко – до города Счастье 100 км, до Луганска 120. Взрывы слышны, но война наш район почти не коснулась. Владимир – первый человек за 6 лет, кто погиб в результате боевых действий. Поэтому для нас эта ситуация была просто ударом. Ведь Владимир – опытный боец. Сейчас служил больше трех лет, в 90-е проходил срочную службу", – рассказывает Оселедько.

"Не могу сказать о Володе был..."

Сослуживцы тяжело восприняли гибель Владимира. Воспоминания о нем у его фронтовых товарищей очень теплые.

Фронтовая дружба Из личного архива одного из бойцов

"Мы с Володей служили три года рядом, бок-о-бок. И он был не просто сослуживец, а именно товарищ. У нас разница в возрасте – почти 20 лет. Но этого вообще не чувствовалось. Он много раз меня выручал. Мы много говорили. И для меня его гибель – личная трагедия", – говорит один из бойцов Андрей.

По его словам, на Владимира Федченко можно было во всем положиться.

"Он, знаете, такой... надежный. Командиры за ним были как за каменной стеной. Он был сержантом, но мог занимать практически любую должность. Он очень ответственный, иногда даже чересчур. Его ставили на те точки, которые можно было доверить только таким упрямым людям, как Володя. Когда, например, нужно было организовать ВОП (взводно-опорный пункт ) под Старогнатовкой, поручили Вове. Ну а кому еще? Только он мог сделать все, как надо. Эх, Вова", – вспоминает Андрей.

Сослуживцы Из личного архива одного из бойцов

Бойцы говорят, что Владимир шел служить, прекрасно понимая, что каждый день может стать последним.

"Он шел защищать свою землю и семью. И это не просто слова. Для него это было очень важно – он мужик, защитник. Он потому и подписал второй контракт, хотел что-то сделать сам, чтобы война на его земле поскорее закончилась", – рассказывает нам Сергей.

Сослуживцы также отмечают веселый характер Владимира.

"Добрый, веселый, жизнерадостный, ответственный, когда необходимо серьезный, общительный, душа компании. Это все о Володе. Он всегда был на позитиве. Он никогда никому ни в чем не отказывал. Такой себе рубаха-парень – и подбодрит, и пошутит, и поможет советом. Все к нему тянулись. Очень открытый человек… не могу сказать был. Я до сих пор не могу привыкнуть, что о Володе нужно сказать был", – рассказывает Алексей.

Работал в детском саду

В обычной жизни у Владимира была абсолютно мирная профессия. Он закончил ПТУ, получил специальность тракторист-машинист и работал сначала в колхозе.

Владимир Федченко Facebook 93-ї ОМБр

"А в 2003 году у нас открылся детский сад, и Володя пошел туда работать. Он был всем – слесарем, ремонтником, кочегаром, плотником. Все работы, где нужна была мужская рука и смекалка, делал Владимир. Он был по жизни хозяином, у него был дома порядок, и в садике тоже был абсолютный порядок. Он проработал там почти восемь лет", – рассказывает Анатолий Оселедько.

Правда, дети росли, им нужно было учиться. И доходов, чтобы содержать семью, в которой четверо детей, уже не хватало. Он оставил детсад и занялся ремонтами.

"Они с бригадой даже в Россию ездили. Но это было еще до войны. Тогда многие туда ездили. А что делать – детей поднимать надо было", – рассказал один из односельчан Павел.

Владимир Федченко с младшими сыновьями Из семейного архива Федченко

Строительные навыки пригодились и для своей семьи.

"Слава Богу, успел и дом построить, и классный ремонт сделать. Все у них в доме по уму было", – продолжает Павел.

Дети стали медиками

Половина семьи Федченко так или иначе связаны с медициной. Супруга Людмила работает в больнице в Старобельске, который по соседству. Старшая дочь Екатерина окончила медицинское училище, а сын Ростислав – сейчас студент Киевского медицинского университета (УАНМ) в Киеве.

Семья Федченко Из семейного архива Федченко

Как говорят знакомые, семья занимала в жизни Владимира очень важное место.

"С 2012 по 2016 год мы жили с Федченко в одном селе. Я знала больше его жену Людмилу и деток. Младшие тогда еще дошкольниками были. А с самим Володей мы виделись несколько раз. Он хороший папа – дети его очень любили. Хороший семьянин и муж. Очень был спокойным человеком. В общении такой приятный, добрый", – рассказывает бывшая односельчанка Татьяна Мельник.

А другая односельчанка рассказывает, что Владимир очень хорошо относился ко всем своим детям.

Владимир и Людмила Федченко Из семейного архива Федченко

"Он никогда детей не делил – моя не моя. Катя сейчас отдельное живет, уже взрослая. Но она очень тяжело переживает смерть Владимира. Ведь он ей, как родной, с пяти лет воспитывал", – говорит односельчанка.

Последний раз семья собралась в полном составе на новогодние праздники.

"Владимир был дома все новогодние праздники. У них очень хорошая семья. Да и нам он не чужой. Владимир родился в Нещеретово, в школе учился в Луганске. Но потом вернулся на свою родину. Здесь дед его жил. Учился в училище, да так и остался, только в армию уходил – то на срочку, и вот теперь", – вздыхает Анатолий Оселедько.

Поговорить с семьей Владимира Федченко нам не удалось. "У нас горе. Мы не можем сейчас говорить", – ответила нам в соцсетях Екатерина.

В субботу Владимира Федченко похоронили на родине. Проводить воина в последний путь собралось все село.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 29 февраля похоронили главного сержанта ВСУ Владимира Федченко, который погиб на Донбассе от пули снайпера.

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