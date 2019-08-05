Поселок-призрак: в сети показали, во что "русский мир" превратил Широкино

В сети появились жуткие фото уничтоженного российскими оккупантами поселка Широкино на Донбассе. Ранее он был оживленным курортом, однако сейчас превратился в безлюдное разгромленное место из-за войны.

Снимки опубликовали на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Защитники Украины напомнили, что до российского вторжения в Широкино был собственный пивзавод и мебельный цех, там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей.

"Теперь сюрреалистический пейзаж поселка больше напоминает яркую локацию апокалипсиса из фильмов-катастроф или даже чем-то похож на мертвый город Припять в Чернобыльской зоне. Но в отличие от Чернобыля, люди из Широкино бежали не от техногенной катастрофы, а в результате обстрелов российских оккупантов, спасая свою жизнь. Российские войска и их наемники обстреливали село с особой ненавистью и яростью. Вследствие "братской любви" и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в селе", – говорится в посте.

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Так, оккупанты разрушили постоянными обстрелами все жилые дома, многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школу, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры.

Все это привело к тому, что Широкино покинуло местное население. В итоге село поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят, сгорев дотла, автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов. Более того, оккупанты даже цинично разбомбили местную церковь и вывезли оттуда всю утварь.

В штабе ООС напомнили, что благодаря героизму и мужеству украинских военнослужащих, в том числе морских пехотинцев, Широкино было освобождено от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВСУ. Однако оно по-прежнему непригодно для жизни, поскольку позиции российско-оккупационных войск проходят всего в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне. К тому же, вся территория поселка, включая морское побережье, заминирована.

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

"Село полностью заминировано российскими оккупантами, иногда до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности", – рассказал морской пехотинец Даниил, который сейчас защищает подступы к окраинам оккупированного Россией села Саханка.

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

"Многострадальное Широкино – поселок-призрак, последние местные жители покинули его еще в начале 2016 года. С тех пор он полностью мертв. Сейчас по нему блуждают только украинские военные. Возможно, со временем, после нашей непременной победы над русскими оккупантами, сюда вернутся люди и оно оживет в буквальном смысле этого слова. Конечно, очень хочется, чтобы дети здесь снова ходили в школу и росли на своей родной земле", – добавил защитник Украины.

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Руины Широкино Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанский журналист Ману Брабо опубликовал новую серию ужасающих фото, на которых запечатлел последствия устроенной Россией войны на Донбассе.

Также Брабо показал красноречивые фото столпотворений жителей ''ЛНР'' на пункте пропуска "Станица Луганская". Все они пытались попасть на свободную территорию Украины, чтобы обеспечить себя средствами для существования. Фото вызвали большой резонанс в сети.

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