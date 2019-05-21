Портнова вызвали в Генпрокуратуру: он ответил

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего заместителя главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, который недавно вернулся в Украину после пяти лет отсутствия.

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на информацию руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"Да, вызвали в качестве свидетеля", – сообщил Горбатюк. Уточняется, что Портнова вызвали в Генпрокуратуру на 27 мая как свидетеля в расследованиях по Евромайдане.

Андрей Портнов Portnov.com.ua

В своем Telegram-канале Портнов сообщил, что о вызове на допрос "прочитал в СМИ", заявив, что "обязательно придет".

"Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины", – написал он.

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Напомним, Андрей Портнов был советником беглого президента Виктора Януковича в 2011–2014 годах, был заместителем главы его администрации и занимался вопросами судоустройства.

До этого, с 2005 по 2010 год, он был главным юристом команды Юлии Тимошенко. В 2010-2014 годах являлся членом Совета Национального банка Украины.

До 2016 года юрист был в розыске, однако после того, как его избавили от статуса подозреваемого, ограничения сняли.

После Революции Достоинства в 2014 году Портнов покинул Украину и переехал в Россию, а вскоре обосновался в Вене (Австрия), где занимался адвокатской деятельностью.

19 мая стало известно, что Андрей Портнов беспрепятственно пересек границу Украины.

21 мая он подал заявление в Государственное бюро расследований против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что Портнов беспрепятственно вернулся в Украину, поскольку основное уголовное производство по нему было закрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Андрей Портнов не имеет никакого отношения к команде Владимира Зеленского.

Член команды Зеленского, директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в том, что Портнов смог беспрепятственно приехать в страну, обвинил генерального прокурора Юрия Луценко.

Вскоре сам Портнов рассказал, что в Украине его охраняет полиция с автоматами и что ему бояться нечего. Юрист также заявил о желании строить политическую карьеру в стране.

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