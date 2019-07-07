Портников рассекретил цель ультиматума Путина по Донбассу

Требование президента России Владимира Путина снять блокаду с оккупированного Донбасса направлено на развал экономики Украины. Ведь за время действующих ограничений предприятия на территории "Л/ДНР" полностью перешли под контроль кремлевских кураторов.

Таким образом, он пытается навязать Киеву легитимизацию этих "смотрящих" и заодно активов, присвоенных террористами. Такое мнение озвучил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Радио Свобода".

"Во время пребывания в Италии российский президент Владимир Путин потребовал "полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины", в частности – отмены новым президентом Владимиром Зеленским указа его предшественника Петра Порошенко о блокаде Донбасса. Следует, однако, разобраться, что это был за указ и к каким последствиям привел", – пишет он.

Журналист напомнил, что указ президента в феврале 2017 года вводил в действие соответствующее решение СНБО, которое касалось мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны. Решение последовало после блокады передвижения поездов с углем депутатами и активистами, которые требовали остановить "торговлю на крови".

Сам Петр Порошенко, как и премьер-министр Владимир Гройсман, был решительным противником этих действий, поскольку был уверен, что они блокируют не ОРДЛО и не им создают проблемы. Главным образом эти действия блокируют Украину и блокируют ее борьбу за восстановление территориальной целостности. Пятый президент настаивал на том, что исключительно политико-дипломатическим путем необходимо возвращать эти территории Украине.

Кроме того, напоминает Портников, против блокады решительно высказывался и Запад, уверяя, что она противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Владимир Путин "Голос Америки"

"Тем не менее, общественное мнение тогда было не на стороне власти, не на стороне наших западных союзников, а на стороне тех, кто блокаду осуществлял", – поясняет журналист. Следовательно, власти пришлось уступить, подчеркивает он.

"Торговля на крови" прекратилась, но спустя два с половиной года после этого организовавшая блокаду партия "Самопоміч" не рассчитывает сформировать фракцию в новом парламенте, а новый президент говорит словами старого из 2017 года. При этом Украина продолжает закупать тот же самый антрацит, только уже под видом импортного угля.

"Предприятия на оккупированной территории Донбасса, которые до введения блокады продолжали считаться украинскими, "отжаты" у владельцев, больше не платят налоги в украинский бюджет, зато пополняют бюджеты "народных республик", а Владимир Путин, фактически, требует легализации этого их нового статуса. Именно это имеет ввиду российский президент, когда призывает к отмене блокады – потому что в случае отказа от нее мы окажемся в совершенно иной экономической реальности, чем в 2017 году. И когда Путин шутливо предлагает, чтобы указ об отмене блокады издал он, а не Зеленский, это не так уж смешно. Потому что за два года экономика оккупированного Донбасса оказалась в российской юрисдикции. А была в украинской", – пишет Портников.

И это то, в чем нужно признаться самим себе, уверен он. Ведь украинское общество в любых своих проявлениях, от патриотизма до коллаборации, оказывается объектом манипуляций.

Виталий Портников Facebook Виталия Портникова

"Борьба с "торговлей на крови" самой торговли не остановила. Зато помогла Кремлю установить контроль не только над территориями, но и над предприятиями оккупированных районов. Зато помогла разорвать те связи, которые еще существовали у жителей этих районов с Украиной, – когда они оставались налогоплательщиками или получали украинские зарплаты. А сейчас в регионе все замкнуто на "народные республики", на оккупационные власти. И Путин хочет легитимизации этих властей и экономики, которую они контролируют", – предупредил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский наемник Андрей Морозов ("Мурз") заявил, что выдачу своих паспортов на Донбассе Россия хочет использовать для того, чтобы объявить их владельцев (преимущественно террористов "Л/ДНР") "миротворческими" силами и развязать масштабную войну в случае открытия ВСУ огня по ним.

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