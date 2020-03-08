Портников раскусил новый трюк Путина с украинским языком в "ДНР"

Президент России Владимир Путин не остановится, пока не сделает Украину провинцией РФ.

Об этом заявил журналист Виталий Портников, прокомментировав принятие русского языка на оккупированной территории Донецкой области в качестве "государственного".

"Новое решение наглядно демонстрирует, какую "народную республику" хочет построить на оккупированной территории Кремль, и какая роль в этой "республике" отводится украинцам. Решение "Народного совета" окончательно уничтожает миф о "преследовании" русского языка на Донбассе. И до оккупации в Донецке и других городах Донецкой области школы с украинским языком обучения оставались редкостью, как и преподавание на украинском языке в высших учебных заведениях", – пояснил журналист.

Владимир Путин боретя с украинским языком

По его словам, даже невинные попытки напомнить об украинском культурном наследии в регионе сталкивались с ожесточенным сопротивлением, о чем свидетельствует скандал с инициативой о присвоении Донецкому национальному университету имени поэта Стуса.

"Зато насаждались мифы о "героическом региональном прошлом", главным из которых был миф о создании на оккупированной Советской Россией территории "Донецко-Криворожской республики", во главе которой поставили одного из главных украинофобов и шовинистов того времени, кровавого большевика Артема. Этот миф насаждался и российской пропагандой, и местными шовинистами, которые получали поддержку начальства. Как видим, именно миф о праве оккупанта на присвоение чужой земли и "зачистку" этой земли от культурного наследия народа, который проживал на ней столетиями, сегодня на Донбассе торжествует", – добавил он.

Портников отметил, что Донбасс является зоной военных действий против Украины, а не "самопровозглашенной республикой".

"И эту войну Владимир Путин не закончит ни через год, как о том мечтает Владимир Зеленский, ни через пять лет. У Путина в этой войне нет сроков, у него есть цель – уничтожение Украины, превращение ее в провинцию России. А какими будут порядки в этой провинции, нам продемонстрировал своим решением об украинском языке "Народный совет "ДНР", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта так называемые депутаты "Народного совета" приняли решение лишить украинский язык статуса государственного.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал