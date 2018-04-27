Резко полюбят Украину: Портников "разобрал" крымских предателей

"Глава Крыма" Сергей Аксенов, а также другие предатели, оказавшиеся у "власти" на полуострове, воспринимают российское государство, как и любое другое, как способ собственного обогащения.

Об этом в своей колонке для "Крым.Реалии" написал журналист и публицист Виталий Портников, который указал на то, что до оккупации "власти" Крыма не выступали за присоединение к России, и резко стали российскими "патриотами" по приказу.

"Не сомневаюсь, что по окончании российской оккупации те из них, кто не успеют публично замараться, проявят чудеса украинского патриотизма и безукоризненное знание украинского языка и законов – таков удел "патриотов" кормушки", – пишет журналист.

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По его словам крымские предатели уверены в том, что могут работать на оккупационные власти, голосовать за присоединение к другой стране и при этом получать украинский биометрический паспорт и медицинскую помощь на материковой части Украины.

"Государство для них – не ценность, а средство передвижения и обогащения. И они искренне верят, что имеют право на предательство. Потому что предательство в Крыму – это удобно", – заключил Портников.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Портников объяснил, против чего Украина воюет с Россией.