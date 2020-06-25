Портников предупредил об угрозе захвата Россией новых городов Украины

Синхронные с Россией пропагандистские парады на временно оккупированном Донбассе свидетельствуют о том, что медленная оккупация этого региона продолжается. А вслед за ней такая же участь может постигнуть и другие области Украины.

Такое предупреждение озвучил в статье для "Эспрессо TV" украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, чтобы предотвратить это, власть Украины должна сделать соответствующие выводы и позаботиться о неприкосновенности границ государства.

Портников отметил, что массовые "парады смерти" в ОРДЛО 24 июня – это еще одно подтверждение ползучей аннексии востока Украины. По его словам, важный шаг к такой аннексии был сделан тогда, когда марионеточные администрации закрыли линию разграничения, а российское правительство открыло границу оккупированных территорий с Россией. Таким образом, их жители оказались единственными иностранцами, которых пускают на территорию России во время эпидемии.

"И вот теперь – синхронное проведение парада. Что дальше? А дальше люди, которые умеют делать выводы, сосредоточились бы на предотвращении возможного захвата новых территорий Украины, а не на попытках увидеть в глазах Путина стремление прекратить войну. Но такой вывод точно не будет сделан Зеленским, а окружение президента будет только поощрять его к ошибкам. И все это закончится российскими флагами в новых захваченных городах нашей страны", – поделился тревожным прогнозом журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс- командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес также предупредил, что в сентябре Россия может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и недостатка воды в Крыму. По его словам, под особой угрозой – дамба в Херсоне на севере. Она нужна оккупантам, чтобы позволить воде вернуться на захваченный полуостров.