"Украина станет окраиной": Портников предупредил о фатальном плане Путина

Президент России Владимир Путин понял слабые места Украины и теперь пытается давить на них, чтобы развалить ее как государство. Один из таких факторов воздействия – это обмен пленными.

Ради него он склоняет украинского президента Владимира Зеленского практически на любые уступки, отметил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

"Владимир Путин не раз доказывал, что способен превратить в самое настоящее оружие любые вопросы российско-украинских отношений, ему для этого и войны не нужно. Газ? Возможность коррумпирования украинской политической и предпринимательской элиты, орудие шантажа. База Черноморского флота в украинском Севастополе? Оккупационный контингент! Русский язык? Возможность засылать диверсантов на территорию нашей страны и "защищать русскоязычное население", – объяснил он логику действий оккупантов.

"Теперь вот таким очередным инструментом давления на Украину становится обмен заложниками. Путин действует как заурядный террорист, который нащупал слабое место в обороне соперника и теперь бьет по этому месту с любой позиции", – добавил журналист.

Как пишет Портников, Путин понял, что Зеленский воспринимает политику "по-человечески" и что для него освобождение сограждан из тюрем – это главная задача, ради которой он готов поступиться любыми интересами, в том числе и интересами выживания государства. Именно поэтому президент России настойчиво работает над тем, чтобы каждое такое освобождение приближало крах ненавистной ему Украины.

Владимир Путин "Вечерние ведомости"

"Стремление Зеленского – да и не только Зеленского, наше общее стремление – освободить из тюрем украинских моряков, Олега Сенцова и других наших соотечественников позволило Кремлю отвести от себя дамоклов меч обвинений на процессе в Гааге, добиться освобождения важного свидетеля, задержание которого стало одной из самых важных и тяжелых операций в истории украинских спецслужб. Теперь вот Кремль потребовал освободить "беркутовцев", участников убийств на Майдане. Тоже понятно, зачем это делается", – подчеркнул журналист.

Он акцентировал внимание на том, что Зеленскому просто необходимо еще до праздников продемонстрировать, что встреча в Париже была проведена не напрасно. Тем временем Путину нужно окончательно и навсегда заблокировать расследование убийств на Майдане, которое может рано или поздно доказать наличие российского следа, и добиться углубления пропасти между новой властью и патриотической общественностью Украины. Конечная цель всего этого – создание условий для дестабилизации.

"Это очень простая тактика, но она работает. Работает потому, что это тактика главы бывшей империи со страной, которая буквально только что превратилась в государство, элита и жители которой просто еще не имеют государственнического инстинкта. Я очень хорошо понимаю, чего Путин хочет добиться. Он готов отдавать нам наших сограждан, готов поставлять дешевый газ, готов говорить о том, что мы – "братья", один народ. Готов потому, что рассчитывает: уже скоро он будет сам решать, кого в нашей стране казнить, а кого миловать, сам будет главой государства, в котором Украина вновь станет окраиной", – предупредил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что сигналы Кремля об отсутствии оснований обсуждать новую дату "нормандского саммита", свидетельствуют, что оккупанты снова пытаются надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Он предупредил, что с каждым исполнением нового путинского условия Украина будет оказываться все ближе к пропасти.

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