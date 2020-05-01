Портников объяснил, зачем Россия "метит" Донбасс Сталиным

Символическое переименование временно оккупированных Донецка и Луганска в "Сталино" и "Ворошиловград" – это прощупывание почвы Россией перед тем, как вернуть тоталитарную идеологию и на своей территории.

Такой вывод сделал украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Грани.Ру". По его словам, этим также объясняется регулярное "победобесие" в стране-агрессоре накануне 9 Мая.

"Каждый День Победы в путинской России – это самая настоящая агрессия. Агрессия Сталина. Свергнутый с пьедесталов генералиссимус то мелькнет на плакате, то напомнит о себе цитатой в метрополитене, то появится в высказываниях того или иного чиновника или штатного пропагандиста – в роли мудрого освободителя человечества. Теперь вот и на фреске в строящемся храме Вооруженных сил России, в окружении собственных военачальников, а также товарищей Путина, Шойгу, Патрушева и других официальных лиц", – пишет он.

Однако, подчеркивает Портников, даже несмотря на то, что Сталин был ярым истребителем церкви, его появление на стенах храмов не особо выбивается из канвы современной кремлевской пропаганды.

Сталин и "ДНР"

"Это такой Сталин исподтишка. Вроде бы его нет, но он все же есть. И не один, а в ряду прочих победителей в войне. Начальник товарища Жукова, предшественник товарища Путина, ничего личного, ничего лишнего. "Лишнее" в этом году началось с символического переименования городов – но каких! Периферийных. Чужих. Но оккупированных", – акцентирует внимание журналист.

Он напомнил, что Кремль еще с брежневских времен хочет вернуться к сталинским названиям, но стыдится запачкаться в крови. Именно поэтому регулярно возникают попытки и намерения вновь переименовать Волгоград "Сталинградом" несмотря на то, что именно там в полной мере раскрылась полководческая немощь советского диктатора.

"Но страх всегда останавливает, и Волгоград остается Волгоградом – хотя теперь шесть дней в году называется Сталинградом. Такое решение еще семь лет назад приняла местная дума. И ничего, проглотили. 9 мая Волгоград – это Сталинград. Но не он один", – пишет Портников.

Журналист уточнил, что марионеточные "правительства Л/ДНР" намерены в праздничные дни называть два украинских города Донецк и Луганск Сталино и Ворошиловград. Аналогичному примеру последовали и гауляйтеры Южной Осетии, которые решили переименовать Цхвинвал в Сталинир.

"В то время как Украина освобождается от Ленина, Россия метит оккупированные территории Сталиным. Метит не случайно – вождь все еще остается чекистским кумиром, и хозяева современной российской жизни пытаются понять, готово ли общество принять эту ползучую сталинизацию", – сделал вывод Портников.

"Праздничные города, памятник Сталину в "сражающемся Донецке", где-нибудь рядом с "Моторолой", потом – памятник в Волгограде. И, глядишь, на 80-летие Победы можно будет уже и переименовать Волгоград, и вернуть генералиссимуса на причитающийся ему постамент, по недоразумению занятый маршалом Жуковым. Это и есть та Россия, которой им хочется. Россия Путина, Россия Сталина", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главарь незаконного формирования "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".

До этого подобное решение в отношении Луганска принял главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Город назвали "Ворошиловградом".

Такому же примеру последовал и "президент" частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов, который приказал переименовать Цхинвал на Сталинир.

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