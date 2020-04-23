Блокировка Роскомнадзором сайта Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины говорит о том, что президент России Владимир Путин боится потерять Крым и понимает, что это неизбежно.

К тому же, он осознает, что такое развитие событий лишит его по сути единственной победы, которую он предлагает своим избирателям. К такому выводу в статье для "Крым. Реалии" пришел украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Причина (блокировки. – Ред.) в том, что на сайте Министерства по реинтеграции на равных присутствуют Крым и Донбасс. Да, это не "Министерство минского процесса". Да, это ведомство, само создание которого точно отражает конституционную позицию Украины – оккупированы не только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, на которые Россия формально не претендует, но и территория Крыма, которую Россия вопреки всем нормам международного (и своего) права аннексировала", – объясняет он.

Владимир Путин Begemot

Портников также обратил внимание на то, что сайт украинского министерства – первый сайт государственной структуры Украины, заблокированный Россией. При этом журналист напомнил, что у других стран – и у Республики Молдова, и у Грузии – тоже есть ведомства, занимающиеся реинтеграцией оккупированных Россией территорий. Но никаких особых претензий к ним за все эти десятилетия не предъявлялось, а их интернет-представительства доступны в Российской Федерации.

"А почему? А все потому же. Россия формально не претендует на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это – ее колонии, протектораты, но это не сама Россия. Как, впрочем, и "народные республики" Донбасса. А вот Крым… А Крым – это территория, за которую Кремль, похоже, будет держаться до последнего даже в период пандемии, обвала нефтяных цен и краха российской экономики", – убежден Портников.

Именно поэтому, подчеркивает он, Путин решил вопреки праву и здравому смыслу конфисковать имущество украинских граждан и других неграждан России в Крыму, а также заблокировать сайт украинского Министерства по реинтеграции.

"Сайт ведомства, само существование которого напоминает: аннексия Крыма – это всего лишь период от оккупации до реинтеграции. А такие напоминания Путину, думаю, слышать очень не хочется. Потому что без аннексированного Крыма его режим теряет свой главный политический козырь. И, по его логике, никто в России и самом Крыму не должен считать, что полуостров может и в самом деле "вернуться в родную гавань". В украинскую гавань", – сделал вывод публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, три бывших американских посла в Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – заявили о новой возможности вернуть оккупированный Крым и закончить войну на Донбассе путем давления на Россию. По утверждению авторов обращения, шанс прекратить конфликт и вернуть полуостров дает пандемия COVID-19.

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