"Путину нужно вернуть Украину": Портников объяснил, что скрывается за скандалом с водой в Крым

Возвращение подачи пресной воды в Крым будет означать признание суверенитета России над всей Украиной. Ведь захваченный полуостров не сможет нормально существовать без географической связи с материком.

Следовательно, стране-агрессору нужно заполучить новые территории. И открытие Северо-Крымского канала станет первым шагом к этому, написал в статье для "Крым. Реалии" украинский журналист Виталий Портников. По его словам, если нынешняя власть Украины пойдет на это, то продемонстрирует готовность помочь президенту России Владимиру Путину "победить" географию.

"Уже в момент оккупации Крыма приходилось писать, что полуостров – на то и полуостров, а не остров, что он неразрывно связан с материком. Напоминать, что развитие Крыма как территории началось именно тогда, когда он вышел за границы приморских городов-поселений еще античных колоний, зависевших в первую очередь от моря. Рассказывать, что и Крымское ханство могло как полноценное государство существовать именно потому, что располагалось не только на полуострове, но и материке", – пишет журналист.

Владимир Путин Trust.ua

"Объяснять, что и сама оккупация Крыма Российской империей стала возможна именно после того, как последняя установила стабильный контроль над материком после присоединения украинских земель. Доказывать, что и в Российской империи, и в Советском союзе эта связь никогда не прерывалась. И стала одной из важных причин передачи Крыма от РСФСР Украинской ССР. Потому что пребывание Крыма в составе РСФСР было исключительно политической формальностью, напоминавшей об оккупации полуострова екатерининскими войсками – географически, экономически он всегда был связан с Украиной. И Северо-Крымский канал это только подчеркнул", – добавил он.

По словам Портникова, ресурс, поставляемый по Северо-Крымскому каналу, был "живой водой", благодаря которой и появилось современное сельское хозяйство Крыма. И именно эта "живая вода" в который раз продемонстрировала, что связь полуострова и материка является залогом его жизнеспособности.

"Путин, похоже, вздумал эту связь опровергнуть, превратить Крым в остров. С момента оккупации полуострова Россия только этим и занимается, потратила на безумную идею своего правителя миллиарды – один только Крымский мост чего стоит! Но Крым, как видим, все равно в остров не превращается. Для нормального развития полуострову нужен материк. Для нормального развития полуострову нужно возвращение в Украину. Но с российской точки зрения, похоже, это выглядит совсем иначе: для нормального развития Крыма нужно возвращение Украины. То есть присоединение украинских земель к России", – предупредил журналист.

Но, учитывая то, что осуществить это пока не удается, акцентировал внимание он, в Москве пытаются добиться хотя бы запуска канала, чтобы запустить процесс полномасштабной оккупации.

"В Украине, думаю, должны понимать, что такой запуск станет даже не первым шагом к признанию суверенитета России над Крымом. Такой запуск станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Это, уверен, и есть настоящая цель Кремля", – сделал вывод Портников.

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