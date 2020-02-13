"Путину нужно вернуть Украину": Портников объяснил, что скрывается за скандалом с водой в Крым

Возвращение подачи пресной воды в Крым будет означать признание суверенитета России над всей Украиной. Ведь захваченный полуостров не сможет нормально существовать без географической связи с материком.
Следовательно, стране-агрессору нужно заполучить новые территории. И открытие Северо-Крымского канала станет первым шагом к этому, написал в статье для "Крым. Реалии" украинский журналист Виталий Портников. По его словам, если нынешняя власть Украины пойдет на это, то продемонстрирует готовность помочь президенту России Владимиру Путину "победить" географию.
"Уже в момент оккупации Крыма приходилось писать, что полуостров – на то и полуостров, а не остров, что он неразрывно связан с материком. Напоминать, что развитие Крыма как территории началось именно тогда, когда он вышел за границы приморских городов-поселений еще античных колоний, зависевших в первую очередь от моря. Рассказывать, что и Крымское ханство могло как полноценное государство существовать именно потому, что располагалось не только на полуострове, но и материке", – пишет журналист.
Владимир Путин
Trust.ua
"Объяснять, что и сама оккупация Крыма Российской империей стала возможна именно после того, как последняя установила стабильный контроль над материком после присоединения украинских земель. Доказывать, что и в Российской империи, и в Советском союзе эта связь никогда не прерывалась. И стала одной из важных причин передачи Крыма от РСФСР Украинской ССР. Потому что пребывание Крыма в составе РСФСР было исключительно политической формальностью, напоминавшей об оккупации полуострова екатерининскими войсками – географически, экономически он всегда был связан с Украиной. И Северо-Крымский канал это только подчеркнул", – добавил он.
По словам Портникова, ресурс, поставляемый по Северо-Крымскому каналу, был "живой водой", благодаря которой и появилось современное сельское хозяйство Крыма. И именно эта "живая вода" в который раз продемонстрировала, что связь полуострова и материка является залогом его жизнеспособности.
"Путин, похоже, вздумал эту связь опровергнуть, превратить Крым в остров. С момента оккупации полуострова Россия только этим и занимается, потратила на безумную идею своего правителя миллиарды – один только Крымский мост чего стоит! Но Крым, как видим, все равно в остров не превращается. Для нормального развития полуострову нужен материк. Для нормального развития полуострову нужно возвращение в Украину. Но с российской точки зрения, похоже, это выглядит совсем иначе: для нормального развития Крыма нужно возвращение Украины. То есть присоединение украинских земель к России", – предупредил журналист.
Но, учитывая то, что осуществить это пока не удается, акцентировал внимание он, в Москве пытаются добиться хотя бы запуска канала, чтобы запустить процесс полномасштабной оккупации.
"В Украине, думаю, должны понимать, что такой запуск станет даже не первым шагом к признанию суверенитета России над Крымом. Такой запуск станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Это, уверен, и есть настоящая цель Кремля", – сделал вывод Портников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом". При этом депутат подчеркнул, что это "его личное мнение".
Слова Арахамии вызвали бурную дискуссию как среди политиков, так и в социальных сетях. Например, Рефат Чубаров раскритиковал позицию нардепа, а первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым.
Украинский дипломат Владимир Огрызко также заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыма.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма. При этом они согласны рассматривать возможность поставки воды на коммерческой основе.
Арахамия позже оправдался за свои слова, заявив, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса якобы не его, а он с ней лишь согласился.
Тем временем представители Комитета ВРУ по правам человека заявили, что никоим образом не поддерживают идею о восстановлении Украиной водоснабжения для аннексированного Россией Крыма.
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