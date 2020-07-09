Портников – об интервью Козака: это требование капитуляции Украины от Кремля

Несмотря на весьма обтекаемые формулировки в интервью заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака для ТАСС, в его риторике никуда не исчезло требование о капитуляции Украины.

К такому выводу пришел в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он отметил, что эта мечта Кремля уже много лет остается неизменной.

"За округлыми словам из интервью Козака агентству ТАСС – все то же требование о капитуляции, к которой Кремль на протяжении многих лет после оккупации Крыма и Донбасса призывает Украину. Да, при этом можно утверждать, что нет никаких ультиматумов, что Россия стремится к завершению конфликта у своих западных границ, замороженный конфликт ей не нужен, а продолжается конфликт из-за "неконструктивности" украинской стороны. Только это все – большая ложь Дмитрия Козака и его начальника, Владимира Путина", – убежден журналист.

Ведь конфликт на Донбассе, отмечает Портников, продолжается лишь по одной причине – из-за присутствия оккупационных войск и их наемников на украинской территории. Если на востоке не будет никаких войск – то не будет и никакого конфликта.

"Россия в этом конфликте – никакой не посредник, она – оккупант. Марионеточная "власть" не выражает никакого мнения "народа Донбасса", она выражает исключительно мнение своих "кураторов" из ФСБ и СВР. Если выгнать российские войска – как они были изгнаны из Славянска или Краматорска – то конфликт завершится через 24 часа без всякого "особого статуса", – настаивает он.

По его мнению, все, что на самом деле делает Козак, – так это пытается легитимизировать российскую оккупацию Донбасса и добиться расширения российского влияния на всю территорию Украины.

"Именно поэтому переговорный процесс в тупике. И он останется в тупике, пока Путин и его соратники остаются в Кремле", – подытожил Портников.

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