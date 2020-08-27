Портников – о Донбассе: впереди у украинцев годы войны

Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на скорое окончание вооруженного конфликта на Донбассе.

На самом деле нашему народу еще придется годами противостоять российскому агрессору, пока он окончательно не потеряет возможность стремиться к восстановлению империи. Такое мнение озвучил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Зеленский уверяет, что существуют шансы для окончания войны на Донбассе в этом году. Но Зеленский обманывает и себя, и своих избирателей. Никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в обозримом будущем. При этом Украина – только часть войны , которую ведет путинский режим, а вовсе не ее центр".

Журналист отметил, что Зеленский и его избиратели не способны понять причин, по которым президент России Владимир Путин ведет эту войну, и почему в этом его поддерживает большая часть россиян.

"Для Путина война с Украиной – священная война. Война за возрождение Российской империи, частью территории которой являются украинские земли. Путину не нужен Донбасс. И даже Крым не является таким важным, как контроль над всей Украиной. И Донбасс, и Крым – это лишь часть инструментов дестабилизации ситуации в нашей стране с целью ее поглощения. И обстрелы на Донбассе, а также прекращение этих обстрелов на время – тоже часть инструментов. Не более того. И это нужно понимать", – объясняет Портников.

Так же, по его словам, нужно понимать, что если нашей страной продолжат управлять безответственные популисты, а значительная часть граждан останется заложниками собственного инфантилизма, то Украина не сможет остановить войну и тем более ее выиграть.

"Залог нашего успеха – в том, что мы только фрагмент краха Российской империи. Хочет того Зеленский или нет, ему придется воевать долго и упорно. Хотят того избиратели Зеленского или нет, им придется воевать долго и упорно. Такова логика истории, которую не изменят никакие выборы. Конфликт с Россией – это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее", – предупредил журналист.

"Империя расползается на глазах. Путин пытается сшить ее кровавой нитью в Украине, а уже трещат швы в Беларуси. Опять пришьет Беларусь – взорвется Северный Кавказ, окончательно уйдет Казахстан. И так – без конца, до окончательного демонтажа империи, до ее превращения в национальное государство российского народа".

Портников убежден, что Путин как человек необразованный и его соотечественники, воспитанные в шовинизме, просто не могут понять причин происходящего. Ведь они до сих пор верят, что это Запад не дает им вернуть империю, а потому воюют с этим самым Западом на украинской земле.

"Но то, что является мертвым, умереть не может. Российская империя погибнет не потому, что мы сможем договориться с Путиным, а потому, что у Кремля не хватит сил для ее восстановления – а ничем другим в Москве заниматься просто не умеют. Москва не справится, хотим мы этого или нет. Но это случится совсем не в этом году и даже не в следующем. Впереди у украинцев – годы и годы Отечественной войны", – спрогнозировал журналист.

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