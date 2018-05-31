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Покушение на убийство Бабченко: Портников указал на связь с отравлением Скрипаля

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В покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко Украина и Запад должны вести общую борьбу против России и заставить ее прекратить убивать неугодных людей на территории других государств.

Украине нужны более эффективные спецслужбы, но РФ это может не остановить. Такую точку зрения высказал журналист Виталий Портников, пишет "Эспрессо".

"Даже самое эффективное государство не может защитить своих граждан и гостей, когда речь идёт о готовности другого государства к убийству. Великобритания - уж точно не российская колония. Это государство с сильными спецслужбами, с эффективным аппаратом, с независимыми медиа. И что? Это помогло российским эмигрантам - Березовскому, Литвиненко, Глушкову, Скрипалю?" ― высказался Портников.

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Также он отметил, что отравление Скрипалей ― это только начало атак российских спецслужб на Западе.

По мнению журналиста, главной целью Украины должно стать изменение самого государства-убийцы России.

"В лучшем случае - изменения внутренней ткани, чтобы в самой России поняли преступность и безвыходность своего нынешнего курса. В худшем - отказ этого государства от дестабилизации ситуации в других странах", ― написал Портников.

Как писал OBOZREVATEL, информацию о смерти Бабченко правоохранители распространили ради поимки преступника.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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