Вместо того, чтобы соревноваться в острых ответах главе нелегитимной Госдумы России, украинской власти стоило бы заняться укреплением Одессы, Харькова и Мариуполя. Ведь слова Вячеслава Володина о выходе нескольких областей из состава Украины – это прямая угроза, а не просто пропагандистское заявление.

Об этом в статье для "Эспрессо" предупредил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он выразил беспокойство в связи с тем, что в Киеве полностью отсутствует понимание того, что страна-агрессор открыто говорит о новых территориальных претензиях.

"Володин – не ведущий телевизионных программ и не рядовой депутат декоративного российского парламента. Он – один из архитекторов путинской системы и член Совета безопасности России. Последнее совещание постоянных членов этого органа, который и принимает решения по принципиальным вопросам российской политики, состоялось 25 ноября. В перечне участников совещания фамилия Володина стоит первой, хотя это и не соответствует порядку русского алфавита. Зато соответствует кремлевской "табели о рангах", – объяснил Портников.

Журналист напомнил, что главной темой этого совещания была ситуация на "юго-востоке" Украины. Следовательно, то, что второй по рангу после президента России Владимира Путина участник дискуссии через несколько дней после ее проведения говорит о выходе из состава Украины ряда областей является свидетельством того, что решение о таком выходе уже принято.

"И список областей, которые должны быть присоединены к оккупированным районам Донбасса, уже составлен. Осталось только дождаться "нормандской встречи" и продемонстрировать "неконструктивность" Зеленского. При этом совершенно не важно, как сам Зеленский на встрече будет себя вести. Переговоры с ним – всего лишь возможность для легитимизации дальнейшей агрессии", – пишет Портников.

Владимир Путин "24 канал"

Он полагает, что на встрече в "нормандском формате" Путин будет демонстрировать западным партнерам неуступчивость Зеленского – даже если Зеленский будет максимально уступать. А на встрече вдвоем пригрозит президенту Украины физической ликвидацией, если он вздумает помешать оккупации востока. Ну а затем, подчеркивает, журналист, лидер страны-агрессора будет готовиться к осуществлению решений своего Совбеза.

"Если бы слова Володина были бы восприняты адекватно, украинский президент должен был бы заняться укреплением рубежей на востоке страны, усилением позиций спецслужб в таких городах, как Одесса, Харьков и Мариуполь, изгнанием из своего окружения людей, которые рассказывают ему небылицы о возможности договориться с Путиным. Но, конечно, ничего этого не будет. Все окончится соревнованием на жесткий ответ Володину и потерей новых территорий", – спрогнозировал Портников.

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