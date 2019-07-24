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Порошенко прибыл на допрос в ГБР — СМИ

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Пятый президент Украины Петр Порошенко 24 июля прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом со ссылкой на анонимного собеседника в ГБР пишет "Украинская правда". Отмечается, что Порошенко был вызван еще на 17 июля, но адвокат попросил отсрочку из-за участия его партии в парламентских выборах.

В связи с этим ГБР вновь вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля. Речь идет о расследовании возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов во время купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

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В ГБР подтвердили, что Петр Алексеевич приехал, однако сказали, что не знают цели его прибытия, пишет "Громадське".

"Он находится здесь, но мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра", – уточнила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

В пресс-службе партии Порошенко "ЕС" также сообщили, что следственных действий в отношении него в ГБР на 25 июля не запланировано.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

president.gov

В сентябре 2018 пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко сообщал, что фонд "Прайм эссетс кэпитал", который занимается управлением активами Порошенко, достиг соглашения о продаже "Кузни на Рыбальском" отечественному покупателю.

Как писал OBOZREVATEL, в мае Порошенко вызывали на допрос в ГПУ по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также в ГПУ ожидали от Порошенко подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Поросенко тянет время до избрания его в Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. Не хочет прятаться в испанском схроне.
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Он находится здесь, но мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра ? Во Петюня на нары торопится !
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