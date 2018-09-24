"Порошенко одобрил": Прилепин назвал убийц Захарченко

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что главаря "республики" Александра Захарченко ликвидировали "по приказу бизнес-кругов Украины".

"Насколько я могу понимать, хотя я не имею доступа к следствию, там стоят за этим, так или иначе, работники СБУ. Но есть вариант, что непосредственный приказ или импульс был подан определёнными бизнес-кругами Украины, которые не могли воздействовать на экономические послабления в "ДНР", – сказал он в интервью изданию "Фонтанка".

По мнению Прилепина, Захарченко "последовательно национализировал все предприятия" и в Донецке "начинался социализм".

"Это не устраивало серьёзных финансовых игроков. С другой стороны, такие решения не могут быть приняты вне ведения Петра Порошенко. Никто никогда не решится на такую вещь, не получив так или иначе его одобрения. Если имеется в виду олигарх Ринат Ахметов, то это не он", - добавил террорист.

При этом он исключил, что Захарченко могли убрать "свои", либо по указанию Кремля.

"Я знаю реакцию Владимира Владимировича Путина на убийство Захарченко. Она была жёсткая и раздражённая. Знаю, какое количество специалистов экстрауровня приехали сразу из Москвы на расследование убийства, поэтому говорить о причастности российской власти к этому преступлению было бы нелепо… Я прекрасно знаю, что такое российская властная система... Поэтому это либо прямое решение украинских властей, либо импульс от финансовых кругов. Либо и то, и другое", – заключил Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин слил последние планы Захарченко.