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11 февраля • обновлено в 17:14
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Порошенко и Зеленский узнали потом: Луценко признался в "авантюре" с Джулиани

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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ездил к адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани без ведома тогдашнего президента Петра Порошенко.

По его словам, он самостоятельно принял это решение. "Еще раз хочу подчеркнуть: я действовал самостоятельно. Никакой роли Порошенко в моем визите к Джулиани (за тем, чтобы вернуть $7 миллиардов) не было вообще. Он узнал постфактум. Я вернулся – и доложил все", – сказал он в интервью "Цензору.нет".

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Юрий Луценко

Юрий Луценко

Delo.ua

Также, отметил Луценко, позже он обо всем этом рассказал главе государства Владимиру Зеленскому.

"Он уже был избран, но еще не состоялась инаугурация. (Он) долго и внимательно слушал", – сообщил экс-генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко пояснил суть своих отношений с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко Рудольф Джулиани Юрий Луценко
Место
Украина
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