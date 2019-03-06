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"Порошенко адекватно отреагировал": известный журналист об увольнении Гладковского

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Уволив заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского после скандала с коррупцией в "оборонке", президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал адекватную реакцию.

Так он не только отбелил свою репутацию, но и показал зрелость во взаимодействии со СМИ. Об этом заявил украинский журналист Павел Казарин, пишет Gazeta.ua.

"Власть учится реагировать на расследования журналистов, не закрывает на них глаза. Это порождает надежду. Если это станет не разовым, а системным явлением, то можно нас поздравить. Если после этой истории станем на шаг ближе к взаимодействию власти и СМИ, то это станет положительным исходом", — сказал он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Казарин напомнил, что в демократических странах журналистика выполняет функции четвертой власти и является цепным псом демократии. Так происходит и в США, и в Великобритании, несмотря на развитую систему правоохранительных органов. О том, что журналисты не должны брать на себя функции расследователей, говорят только в России и других тоталитарных странах, подчеркивает журналист.

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"Нельзя говорить об одной мотивации Порошенко. Здесь есть и попытки снизить риски, которые мог бы понести действующий президент и кандидат в президенты Порошенко. Можно говорить и о политической зрелости власти", — продолжил свою мысль Казарин.

Что касается вопроса коррупционеров в условиях войны, то надеяться на их полное исчезновение — бесполезно, считает журналист.

Павел Казарин

Павел Казарин

Facebook Павла Казарина

"Коррупция есть даже в богатых и демократических странах. В каких-то странах "коррупционный налог" может составлять 20%, в других — 200%. Мотивация людей не меняется. Можно надеяться, что война и масштаб вызовов, которые имеем, заставит соблюдать этические принципы. Но это было бы наивно. Везде есть люди, которые ставят свои интересы выше коллективных. В том числе коллективного выживания. У нас остаются такие даже в условиях войны. Это печально, но это статус кво, в котором мы живем", — сказал он.

Подытоживая, Казарин добавил, что систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. В скандале с "Укроборонпромом" она оказалась адекватной — сначала Гладковского отстранили, а затем уволили с призывами изучить расследования журналистов.

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"Если бы президент продолжил делать вид, что ничего не произошло, такая реакция должна была бы нас напугать. К сожалению, власть не всегда реагирует на журналистские расследования, но в данном случае реакция адекватная ", — подчеркнул журналист.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Петр ПорошенкоОлег ГладковскийПавел Казарин
Место
Украина
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Фомина Катя
Фомина Катя
Так що лишалось Порошенку в цьому випадку,та ще перед виборами
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Гладковским и их подельникам главное убедить не народ в том, что они не воровали, а – Порошенко. А то ведь придётся делиться.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это все для отвода глаз, потому как Барыга и есть главарь банды!
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