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29 ноября • обновлено в 11:40
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Марина Петик
Марина Петик
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В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно становятся "звездами" порновидео

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На этой неделе Украину всколыхнул громкий медицинский скандал. В кабинете УЗИ гинекологического отделения Одесского областного онкологического диспансера пациенток тайно снимали на камеру, а видео размещали в интернете. История получила огласку только в ноябре 2019 года, когда одна из женщин случайно увидела видео с собой на сайте 18+.

Такие порноролики для Украины – не новинка. Их часто снимают не только в медицинских учреждениях, но и в женских раздевалках, туалетах учебных заведений и даже в примерочных магазинов. Как правило, собранный материал оказывается на ресурсах для любителей "клубнички". Следят за украинцами и хакеры через видеокамеры на компьютерах и гаджетах. Вы и моргнуть не успеете, как видео из вашей спальни станет достоянием миллионов пользователей запрещенных сайтов.

Кто виноват в таких ситуациях, почему наказать виновных почти нереально, как защитить себя и близких от вмешательства в вашу частную жизньв материале OBOZREVATEL.

В Украине ведут тайные съемки в самых неожиданных местах

В Украине ведут тайные съемки в самых неожиданных местах

Коллаж

  • Злоумышленники полтора года снимали приемы пациенток Одесского онкодиспансера, после чего выложили на порносайте целый архив таких записей.

  • Руководство онкодиспансера уверяет, что к порносъемкам непричастно, в работу врача не вмешивалось, а последний просто арендовал кабинет в их помещении.

  • В Украине скрытые камеры работают не только в медицинских учреждениях, но и в женских раздевалках, общежитиях и даже в туалетах вузов.

  • Доказать, кто именно проводил незаконную съемку и получал за это деньги – сложно. Полиции не хватает специалистов из-за маленьких зарплат, а в Украине нет соответствующих законов.

В кабинете врача велась тайная съемка

В Одесском онкологическом центре в конце ноября разгорелся скандал. Там в частном гинекологическом кабинете, где проводили ультразвуковые обследования, обнаружили скрытую камеру. Видео осмотра пациенток с начала 2018 года по апрель 2019 года кто-то заливал на порнографический сайт.

Одна из клиенток случайно узнала себя на ролике и обратилась к правоохранителям. Следователи киберполиции Причерноморского отделения установили, что съемка действительно велась в кабинете врача. В ходе обыска была найдена скрытая камера и коробка к ней. Также изъяли несколько компьютеров и носители у администратора, который налаживал и следил за интернетом на территории больницы.

Одесский онкологический центр

Одесский онкологический центр

Сайт центра

Провайдер ООО "Лэкол", который, по данным полиции, предоставлял услуги интернета онкодиспансеру, с удивлением узнал об этой истории.

"Впервые от вас слышим. К нам никто не обращался, полиция не приходила, ничего не спрашивала. Мы лишь предоставляем доступ к интернету для пользователей. А вот к внутренней сети, к трафику никакого отношения не имеем. Это уже дело внутреннего сисадмина", – пояснили у провайдера.

В этом кабинете велась тайная съемка пациенток

В этом кабинете велась тайная съемка пациенток

Врач сам работал в Одесском онкодиспансере

В самом онкодиспансере от всего открещиваются. Главный врач Олег Лукьянчук говорит, что центр никакого отношения к истории не имеет, а съемка велась в кабинете, который арендует врач Вячеслав Триполко.

"У нас 35 арендаторов, одним из них был врач вот этого кабинета. Что там у них произошло, я не знаю. Туда приходила полиция. К нам этот кабинет не имеет никакого отношения. Он снимает помещение тут 10 лет. За четыре года, пока я работаю главным врачом, мы ни разу не общались, я даже не видел этого специалиста. Мое дело проконтролировать через сотрудников, чтобы арендатор вовремя платил взносы, и все. С оплатой у него все нормально, договор заключен до 2022 года", – говорит Лукьянчук.

Кабинет врача, где велась съемка

Кабинет врача, где велась съемка

Правда, на странице главного врача в Facebook мы отыскали в друзьях того самого Вячеслава Триполко. 45-летний доктор вел прием на 3-м этаже центра. Также с 2010 по 2013 год он сам работал врачом в этом онкодиспансере, потом в больнице №1 Одессы, в частной клинике. Его ФОП зарегистрирован в Одессе на улице Заславского.

Судя по декларации его супруги (женщина не указывает в документе, что они живут вместе), она брала кредит. А поручителем выступил Вячеслав.

Снимают везде, даже в туалетах

На самом деле, съемки в медицинских учреждениях Украины не такая уж и редкость. "Снимают везде. То, что в разных медучреждениях могут быть установлены тайные видеокамеры – не такой уж и секрет. В Киеве, например, есть ребята, которые ищут людей, с которыми можно договориться об установке скрытых камер. Это могут быть владельцы каких-то помещений, завхозы или те же врачи. Они зарабатывают на этих видео по несколько миллионов долларов в год", – говорит Сергей Креймер, глава ассоциации Troubleshooter.

По словам Креймера, в Украине съемки проводят и в раздевалках спортзалов, массажных кабинетах, женских общежитиях и даже в туалетах институтов и университетов.

Камера для тайной видеосъемки

Камера для тайной видеосъемки

Системы безопасности

Глава общественной организации "Союз потребителей" Максим Несмиян рассказывает, что в прошлом году ему пришлось самому разбираться с ситуацией видеосъемки в женской раздевалке спортивного клуба в Киеве на Борщаговке.

"Владелец клуба, мужчина, установил камеру видеонаблюдения прямо в женской раздевалке. Свое решение он объяснил тем, что тут часто воруют. Причем именно в женской раздевалке. Якобы он провел опрос среди посетительниц, и они согласились с камерами. Когда мы его спросили, как и где хранится видео, то он сказал, что к нему имеет доступ только он, его ноутбук не подключен к интернету, и информация никуда не может уйти. В результате камеры демонтировали", – говорит Несмиян.

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Доказать преступление очень сложно

По мнению Креймера, доказать виновность человека, что именно он снимал и сливал видео на порносайт, сложно.

"Обычно сами сайты такого характера оформлены через подставные компании в США, Азии и на Кипре. Владельцами этих компаний являются какие-нибудь люди без определенного места жительства. Такие фирмы очень плохо сотрудничают с правоохранителями из Украины, да и с европейскими следователями общаются неохотно. Часто подобные группы, которые занимаются незаконным видео, крышует сама же полиция или прокуратура", – говорит Креймер.

Как правило, лица людей на таких реальных видео замылены, поэтому доказать, что пострадал именно этот человек, тоже сложно. К тому же следствию нужно установить, кто именно установил камеру в этом месте, кто дал разрешение, кто обработал контент, кто его залил на порносайт и главное – кто за это получил деньги.

Доказать незаконную съемку сложно

Доказать незаконную съемку сложно

Полиции не хватает специалистов

Исполнительный директор фирмы "Киберлаб", технический специалист Сергей Денисенко считает, что наши правоохранители не занимаются и не отслеживают нарушения прав украинцев на таких сайтах. Обычно информацию о порновидео с участием украинских детей нам предоставляют американцы, которые плотно занимаются такими преступлениями.

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"Дело в том, что в полиции нет нужных специалистов. Хорошие ITишники за такие деньги работать в полиции не будут. Поэтому нет людских ресурсов, хотя оборудование с помощью ЕС закуплено. Расследования ведут только по факту – когда есть данные иностранных спецслужб, тогда и работают. А предупреждать такие преступления нет возможности", – говорит Денисенко.

Он добавил, что в нашем законодательстве есть только три статьи, которые касаются киберпреступлений. А этого недостаточно.

Вашу спальню записывают через видеокамеру компьютера

Денисенко рассказывает, что скрытые съемки могут вести где угодно. И не всегда даже сам врач или хозяин помещения об этом знает.

"Нередко хакеры проникают в нашу систему через видеокамеры и собирают информацию о нас. Вот у вас стоит ноутбук, к камере подключаются извне, включают ее и снимают все, что происходит в вашей комнате, вы об этом даже не догадываетесь", – говорит Денисенко.

Как украинки случайно становятся "звездами" порновидео

bilyayivka.city

Поэтому полиции в случае со съемкой в медицинском кабинете еще придется доказывать, было ли вмешательство в электронную систему извне. Это проверить вполне возможно, поскольку компьютер фиксирует любое действие.

Об этом же говорят и в компании провайдера ООО "Лэкол", которая предоставляет интернет в Одесском онкоцентре.

"Учитывая, какое дешевое оборудование сейчас устанавливают в целях экономии, то неудивительно, если произошло внешнее вмешательство в систему. Мы год назад столкнулись с тем, что шел вредный слив информации, мы с этим боролись. И установили, что хакеры взламывают систему через дешевые китайские видеокамеры. Даже такое может быть", – указывают в ООО "Лэкол".

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Единственный совет, который можно тут дать, если вы дома или на работе не пользуетесь видеокамерой, то лучшее ее заклеить.

В чем сложности доказательств

Адвокат Андрей Вареник советует: если вы вдруг стали жертвой незаконной съемки, а видео с вами оказалось на специфическом сайте, нужно сразу обращаться в полицию.

"Вряд ли это привяжут к порносъемке. Но можно говорить о вмешательстве в вашу частную жизнь. Тем более видео распространялось среди большого количества людей! Нужно обращаться в суд и требовать возмещения морального ущерба", – говорит Вареник.

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Правда, по словам адвоката, доказать причастность кого-то к съемке видео будет сложно.

"Главная проблема - доказать причастность кого-то к установке видеокамеры. Найти канал, откуда производилась съемка. Кто получал эту информацию, распространял ее. Преступник может находиться даже за рубежом. Разве что повезет обнаружить носители с этими записями или найти их на компьютере. А если все хранилось в облачном сервере, то тут возникают сложности", – говорит юрист.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
Теги
скандалы врачи порно съемки
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Комментарии
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Интересно
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Интересно а что потерпевшая делала на сайтах порно когда увидела это видео?
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5
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Klizmahohlenko Gerald, не надобно тебе, петуху, о других по себе судить :)
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1
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Артеллерист Моня, тебя искала среди геев. Нашла.
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2
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А ссылочку на сайт можно?вдруг там знакомую увижу)))))
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5
1
Приходько Владимир
Приходько Владимир
_ Зепепупик, лучше этого не видеть, как тебя в жопу шпилят :)
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0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Артеллерист Моня, да там и тебя можно увидеть :о)))))))))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А самим украинкам, небось втройне обидно, что получить гонорары за демонстрацию своих прелестей им не светит от слова "вообще")))
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