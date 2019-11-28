В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно становятся "звездами" порновидео

На этой неделе Украину всколыхнул громкий медицинский скандал. В кабинете УЗИ гинекологического отделения Одесского областного онкологического диспансера пациенток тайно снимали на камеру, а видео размещали в интернете. История получила огласку только в ноябре 2019 года, когда одна из женщин случайно увидела видео с собой на сайте 18+.

Такие порноролики для Украины – не новинка. Их часто снимают не только в медицинских учреждениях, но и в женских раздевалках, туалетах учебных заведений и даже в примерочных магазинов. Как правило, собранный материал оказывается на ресурсах для любителей "клубнички". Следят за украинцами и хакеры через видеокамеры на компьютерах и гаджетах. Вы и моргнуть не успеете, как видео из вашей спальни станет достоянием миллионов пользователей запрещенных сайтов.

Кто виноват в таких ситуациях, почему наказать виновных почти нереально, как защитить себя и близких от вмешательства в вашу частную жизнь – в материале OBOZREVATEL.

В Украине ведут тайные съемки в самых неожиданных местах Коллаж

Злоумышленники полтора года снимали приемы пациенток Одесского онкодиспансера, после чего выложили на порносайте целый архив таких записей.

Руководство онкодиспансера уверяет, что к порносъемкам непричастно, в работу врача не вмешивалось, а последний просто арендовал кабинет в их помещении.

В Украине скрытые камеры работают не только в медицинских учреждениях, но и в женских раздевалках, общежитиях и даже в туалетах вузов.

Доказать, кто именно проводил незаконную съемку и получал за это деньги – сложно. Полиции не хватает специалистов из-за маленьких зарплат, а в Украине нет соответствующих законов.

В кабинете врача велась тайная съемка

В Одесском онкологическом центре в конце ноября разгорелся скандал. Там в частном гинекологическом кабинете, где проводили ультразвуковые обследования, обнаружили скрытую камеру. Видео осмотра пациенток с начала 2018 года по апрель 2019 года кто-то заливал на порнографический сайт.

Одна из клиенток случайно узнала себя на ролике и обратилась к правоохранителям. Следователи киберполиции Причерноморского отделения установили, что съемка действительно велась в кабинете врача. В ходе обыска была найдена скрытая камера и коробка к ней. Также изъяли несколько компьютеров и носители у администратора, который налаживал и следил за интернетом на территории больницы.

Одесский онкологический центр Сайт центра

Провайдер ООО "Лэкол", который, по данным полиции, предоставлял услуги интернета онкодиспансеру, с удивлением узнал об этой истории.

"Впервые от вас слышим. К нам никто не обращался, полиция не приходила, ничего не спрашивала. Мы лишь предоставляем доступ к интернету для пользователей. А вот к внутренней сети, к трафику никакого отношения не имеем. Это уже дело внутреннего сисадмина", – пояснили у провайдера.

В этом кабинете велась тайная съемка пациенток

Врач сам работал в Одесском онкодиспансере

В самом онкодиспансере от всего открещиваются. Главный врач Олег Лукьянчук говорит, что центр никакого отношения к истории не имеет, а съемка велась в кабинете, который арендует врач Вячеслав Триполко.

"У нас 35 арендаторов, одним из них был врач вот этого кабинета. Что там у них произошло, я не знаю. Туда приходила полиция. К нам этот кабинет не имеет никакого отношения. Он снимает помещение тут 10 лет. За четыре года, пока я работаю главным врачом, мы ни разу не общались, я даже не видел этого специалиста. Мое дело проконтролировать через сотрудников, чтобы арендатор вовремя платил взносы, и все. С оплатой у него все нормально, договор заключен до 2022 года", – говорит Лукьянчук.

Кабинет врача, где велась съемка

Правда, на странице главного врача в Facebook мы отыскали в друзьях того самого Вячеслава Триполко. 45-летний доктор вел прием на 3-м этаже центра. Также с 2010 по 2013 год он сам работал врачом в этом онкодиспансере, потом в больнице №1 Одессы, в частной клинике. Его ФОП зарегистрирован в Одессе на улице Заславского.

Судя по декларации его супруги (женщина не указывает в документе, что они живут вместе), она брала кредит. А поручителем выступил Вячеслав.

Снимают везде, даже в туалетах

На самом деле, съемки в медицинских учреждениях Украины не такая уж и редкость. "Снимают везде. То, что в разных медучреждениях могут быть установлены тайные видеокамеры – не такой уж и секрет. В Киеве, например, есть ребята, которые ищут людей, с которыми можно договориться об установке скрытых камер. Это могут быть владельцы каких-то помещений, завхозы или те же врачи. Они зарабатывают на этих видео по несколько миллионов долларов в год", – говорит Сергей Креймер, глава ассоциации Troubleshooter.

По словам Креймера, в Украине съемки проводят и в раздевалках спортзалов, массажных кабинетах, женских общежитиях и даже в туалетах институтов и университетов.

Камера для тайной видеосъемки Системы безопасности

Глава общественной организации "Союз потребителей" Максим Несмиян рассказывает, что в прошлом году ему пришлось самому разбираться с ситуацией видеосъемки в женской раздевалке спортивного клуба в Киеве на Борщаговке.

"Владелец клуба, мужчина, установил камеру видеонаблюдения прямо в женской раздевалке. Свое решение он объяснил тем, что тут часто воруют. Причем именно в женской раздевалке. Якобы он провел опрос среди посетительниц, и они согласились с камерами. Когда мы его спросили, как и где хранится видео, то он сказал, что к нему имеет доступ только он, его ноутбук не подключен к интернету, и информация никуда не может уйти. В результате камеры демонтировали", – говорит Несмиян.

Доказать преступление очень сложно

По мнению Креймера, доказать виновность человека, что именно он снимал и сливал видео на порносайт, сложно.

"Обычно сами сайты такого характера оформлены через подставные компании в США, Азии и на Кипре. Владельцами этих компаний являются какие-нибудь люди без определенного места жительства. Такие фирмы очень плохо сотрудничают с правоохранителями из Украины, да и с европейскими следователями общаются неохотно. Часто подобные группы, которые занимаются незаконным видео, крышует сама же полиция или прокуратура", – говорит Креймер.

Как правило, лица людей на таких реальных видео замылены, поэтому доказать, что пострадал именно этот человек, тоже сложно. К тому же следствию нужно установить, кто именно установил камеру в этом месте, кто дал разрешение, кто обработал контент, кто его залил на порносайт и главное – кто за это получил деньги.

Доказать незаконную съемку сложно

Полиции не хватает специалистов

Исполнительный директор фирмы "Киберлаб", технический специалист Сергей Денисенко считает, что наши правоохранители не занимаются и не отслеживают нарушения прав украинцев на таких сайтах. Обычно информацию о порновидео с участием украинских детей нам предоставляют американцы, которые плотно занимаются такими преступлениями.

"Дело в том, что в полиции нет нужных специалистов. Хорошие ITишники за такие деньги работать в полиции не будут. Поэтому нет людских ресурсов, хотя оборудование с помощью ЕС закуплено. Расследования ведут только по факту – когда есть данные иностранных спецслужб, тогда и работают. А предупреждать такие преступления нет возможности", – говорит Денисенко.

Он добавил, что в нашем законодательстве есть только три статьи, которые касаются киберпреступлений. А этого недостаточно.

Вашу спальню записывают через видеокамеру компьютера

Денисенко рассказывает, что скрытые съемки могут вести где угодно. И не всегда даже сам врач или хозяин помещения об этом знает.

"Нередко хакеры проникают в нашу систему через видеокамеры и собирают информацию о нас. Вот у вас стоит ноутбук, к камере подключаются извне, включают ее и снимают все, что происходит в вашей комнате, вы об этом даже не догадываетесь", – говорит Денисенко.

bilyayivka.city

Поэтому полиции в случае со съемкой в медицинском кабинете еще придется доказывать, было ли вмешательство в электронную систему извне. Это проверить вполне возможно, поскольку компьютер фиксирует любое действие.

Об этом же говорят и в компании провайдера ООО "Лэкол", которая предоставляет интернет в Одесском онкоцентре.

"Учитывая, какое дешевое оборудование сейчас устанавливают в целях экономии, то неудивительно, если произошло внешнее вмешательство в систему. Мы год назад столкнулись с тем, что шел вредный слив информации, мы с этим боролись. И установили, что хакеры взламывают систему через дешевые китайские видеокамеры. Даже такое может быть", – указывают в ООО "Лэкол".

Единственный совет, который можно тут дать, если вы дома или на работе не пользуетесь видеокамерой, то лучшее ее заклеить.

В чем сложности доказательств

Адвокат Андрей Вареник советует: если вы вдруг стали жертвой незаконной съемки, а видео с вами оказалось на специфическом сайте, нужно сразу обращаться в полицию.

"Вряд ли это привяжут к порносъемке. Но можно говорить о вмешательстве в вашу частную жизнь. Тем более видео распространялось среди большого количества людей! Нужно обращаться в суд и требовать возмещения морального ущерба", – говорит Вареник.

Правда, по словам адвоката, доказать причастность кого-то к съемке видео будет сложно.

"Главная проблема - доказать причастность кого-то к установке видеокамеры. Найти канал, откуда производилась съемка. Кто получал эту информацию, распространял ее. Преступник может находиться даже за рубежом. Разве что повезет обнаружить носители с этими записями или найти их на компьютере. А если все хранилось в облачном сервере, то тут возникают сложности", – говорит юрист.

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