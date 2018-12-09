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Порно с детьми: в школе под Одессой разгорелся жуткий секс-скандал

7.6тЧитать материал на украинском

Под Одессой в селе Огородное Болградского района произошел сексуальный скандал с участием детей.

Как передает Vgorode.ua со ссылкой на "7 канал", семиклассник снял порнографический гомосексуальный ролик с участием учеников начальной школы.

Видео снимали в квартире одного из мальчиков, чьих родителей не было дома. Вскоре запись попала в сеть.

Как заявило руководство учебного заведения, скорее всего школьники насмотрелись порнографии в интернете, так как "видео снято почти профессионально".

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После данного инцидента школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами. С детьми, которые участвовали в съемке, будут работать социальные службы и психолог.

Делом также занялась полиция. В частности, родителям наложили минимальный штраф за ненадлежащее воспитание. По словам директора школы, родители этих детей "заняты работой и в целом неблагополучны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницкой области учительницу уличили в издевательствах над учениками младших классов. Она снимала с детей штаны и смотрела, как они ходят в туалет.

Место
УкраинаОдесса
Теги
школаконфликт в школе
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