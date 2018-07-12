Порно с 8-месячным ребенком: появились подробности об АТОшнике

Педофил, которого задержали из-за съемок порно со своей 8-месячной дочерью в Бердичеве, был ранен в зоне АТО, после чего якобы ездил на заработки.

По данным ТСН, за последние полгода он почти каждый месяц писал в соцсетях, как рад рождению девочки. Он называл ее "маленькой принцессой".

Мать младенца узнала об извращениях мужа от полицейских. Женщина узнала свою дочь и насильника на кадрах, предоставленных правоохранителями. Мужчина свою вину признал полностью.

Соседи считали АТОшника образцовым отцом, а семью – благополучной. Отмечается, что никто не замечал ссор или проблем за супругами.

Врачи осмотрели ребенка и установили, что ее здоровью ничто не угрожает. Девочка осталась с мамой, а задержанный – под наблюдением правоохранителей. Суд скоро выберет меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, педофил имитировал половой акт с младенцем и распространял продукцию в интернете за деньги. Его задержали 12 июля. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера.