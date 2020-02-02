Порно не смотрят, но ужасная еда: Малюська проверил тюрьмы Бердичева. Фото

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил Бердичев и провел проверку колонии №70 и исправительного центра №108.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.

"В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепела и даже нутрии. Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил, к соцсетям или порнофильмов доступа не было).

Ключевая проблема – питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляет и питаются своим", – рассказал министр.

По его словам, те, кто отбывают пожизненные наказания, пребывают в удовлетворительных условиях и имеют возможность работать.

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Малюська проверил тюрьмы Бердичева Facebook Denis Malyuska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

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