Порезали и вывезли в РФ: стало известно о тайном заводе террористов "ДНР". Фото

Во временно оккупированном Донецке террористы "ДНР" на захваченном заводе "Донгормаш" ремонтируют военную технику, поставляемую из России.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL пишет "Фаш*к Донецкий", опубликовав фото с предприятия.

"С лета 2014 года по 2017 года на этом заводе были отремонтированы десятки танков, грады, сау, бмп, бтр, а также различная гусеничная техника. За такую работу платили до 18 тысяч российских рублей в основном. Ну, а цех номер 8 в это время делал то, что и делал раньше – ремонтировал военную технику и днем, и ночью", – говорится в публикации.

При этом с завода вывезли имущество, а металл порезали и продали в России, чтобы выплачивать рабочим зарплаты.

"С 2014 по 2016 год в завод не раз прилетали снаряды и случались различные ЧП по тупости и пожары. С пожарами, правда, все обстояло очень интересно: в основном дрг "хунты" поджигала именно те цеха, которые были размародерены макаками "ДНР", – пишет блогер.

Зимой 2018 года на заводе, в одном из цехов, случился обвал крыши и в итоге он стал непригоден для работы. Танки, что были там на ремонте, порезали на металл, отмечено в сообщении.

"Со здания заводоуправления, где находились представители голландского холдинга, вывезена вся мебель, вся компьютерная техника, вывезена в РФ вся техническая документация", – добавил блогер.

На данный момент в цеху продолжаются работы по ремонту танков террористов, подчеркнуто в блоге.

Донгормаш

Донгормаш

Донгормаш

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке террористы организовали тайную тюрьму, где пытали пленных.

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