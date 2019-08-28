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На Черкасщине отец бросил в колодец трехлетнего сына и зверски изрезал дочь

1.7т Читать материал на украинском

В Черкасской области в среду, 28 августа, 37-летний мужчина пытался убить двоих детей.

Своего родного 3-летнего сына местный житель бросил в колодец, а неродной дочери 2009 года рождения нанес ножевые ранения. Об этом сообщает источник OBOZREVATEL.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Залесское Тальновского района около 17:50. Мужчину задержали на месте уголовного преступления.

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Предварительно установлено, что в момент совершения покушений местный житель находился в неадекватном состоянии.

Детей госпитализировали, их состояние пока неизвестно. Травмированного мальчика из колодца глубиной 18 метров доставали спасатели.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в Ивано-Франковске ветеран АТО после ссоры подорвал с помощью гранаты себя и свою сожительницу. Оба человека погибли на месте.

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Тема
Криминал
Место
Украина Черкассы
Теги
пострадал ребенок дети
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кошмар какой! Как только под извергом земля не проваливается... Очень хочется верить, что с детьми всё будет хорошо!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь представьте, что эти твари на Донбассе вытворяют!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
АТО шник в пьяном угаре с "русскими" воевал?
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