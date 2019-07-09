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Россияне выдали перл о "самосуде" в ВСУ: там развенчали громкий фейк

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Российские пропагандистские СМИ сообщили информацию о том, что в 54-й бригаде Вооруженных Сил Украины произошло ЧП.

Якобы рядовая по фамилии Савушкина, которая работает в отделе кадров, передавала данные о контрактниках, их биографию из личных дел террористам "ЛНР". Узнав об этом, начальник отдела кадров, пишет Life.ru, устроил самосуд и выстрелил Савушкиной в живот. Однако в самой бригаде OBOZREVATEL эту историю опровергли, назвав фейком.

"Мы сами недавно об этом услышали. Разговаривали с начальником отдела кадров, он в шоке. Никакой Савушкиной там нет. И конечно, никто ни в кого не стрелял. Это просто бред", – рассказали в пресс-службе 54 бригады ВСУ.

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Расположение 54 бригады

Расположение 54 бригады

Гордон

ВСУ

ВСУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса". Так космонавт и герой России Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом она видела как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", - заявила Серова.

  • Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда" заявили, что попали под минометный обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
ООСДонбассВСУ
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Закон Порядок
Закон Порядок
перейдя по ссылкам любезно предоставленных обозревателем получаем оригинал:-------"В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах", – рассказал он. "Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в нее из табельного оружия, в результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска", – сообщил Филипоненко. Офицер пресс-службы добавил, что "в настоящий момент в подразделениях 54-й бригады работают сотрудники СБУ и военной службы правопорядка".
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