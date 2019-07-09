Россияне выдали перл о "самосуде" в ВСУ: там развенчали громкий фейк

Российские пропагандистские СМИ сообщили информацию о том, что в 54-й бригаде Вооруженных Сил Украины произошло ЧП.

Якобы рядовая по фамилии Савушкина, которая работает в отделе кадров, передавала данные о контрактниках, их биографию из личных дел террористам "ЛНР". Узнав об этом, начальник отдела кадров, пишет Life.ru, устроил самосуд и выстрелил Савушкиной в живот. Однако в самой бригаде OBOZREVATEL эту историю опровергли, назвав фейком.

"Мы сами недавно об этом услышали. Разговаривали с начальником отдела кадров, он в шоке. Никакой Савушкиной там нет. И конечно, никто ни в кого не стрелял. Это просто бред", – рассказали в пресс-службе 54 бригады ВСУ.

Расположение 54 бригады Гордон

ВСУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса". Так космонавт и герой России Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом она видела как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", - заявила Серова.

Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда" заявили, что попали под минометный обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!