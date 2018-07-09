МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Пора созвать СНБО: Россия устроила громкую провокацию в Азовском море

6.7тЧитать новость на украинском

Пограничная служба ФСБ России перехватила 7 судов, идущих в или из портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта "Майдан іноземних справ" Андрей Клименко.

По его словам, перехваты 6 судов имели место в воскресенье 8 июля в период 00:30 до 23:00.

Новости
Технология блокады в действии: раскрыта тактика России в Азовском море

"Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе. Список судов предоставляется. Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит" - пишет он.

Новости
"Создает проблемы": генерал раскрыл план России на Азовское море

В то же время известная правозащитница и волонтер Ольна Решетилова отметила, что Украина должна уже нужным способом отреагировать на провокацию российской стороны.

"Как думаете, может пора созвать СНБО, "нормандскую четверку", заявлять об этом в ОНН, ПАСЕ, саммите НАТО? Говорить об очередной волне российского вторжения? А, точно, сейчас же праздник футбола, зачем его портить?" - написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия перебросила в Азовское море ударную группировку военных кораблей.

Позже, глава Центра исследований армии Валентин Бадрак напомнил о раздражителе для РФ со стороны Украины, несмотря на отсутствие возможности полноценно противостоять агрессору.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей КлименкоОльга Решетилова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
16
9
Смешно
2
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну что, терпилы, вот она российская армия и флот, кто первый в очереди в военкомат?
Ответить
0
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А нас за що?
Ответить
1
1
andrei
andrei
Сидеть и не вякать. Вас предупреждали.
Ответить
1
1

Наши блоги