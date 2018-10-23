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Попытка суицида, исчезновение и психбольница: стало известно, что творится в семье керченского стрелка после теракта

6.7тЧитать материал на украинском

Мать подозреваемого в массовом убийстве людей в керченском колледже Владислава Рослякова попала в психиатрическую больницу.

Именно поэтому она не появляется дома, уверяет бабушка керченского стрелка, сообщает "Собеседник".

"Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней до сих пор не смогла", — рассказала Галина Рослякова.

Ранее была информация, что мать убийцы пыталась покончить с собой.

Бабушка Влада Рослякова

Бабушка Влада Рослякова

Телеканал 360

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Отец Влада Рослякова также не появляется дома. По словам Галины, его забрали в полицию в день трагедии, 17 октября, после чего он так и не вернулся. Не исключено, что он также находится в больнице — у него и ранее были проблемы с психикой.

"В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили, — рассказывает женщина. — Но до конца он так и не поправился. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он ставить отказался. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным".

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О странностях в поведении отца Влада Рослякова говорят и все его соседи.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители Влада давно развелись. Парень вместе с матерью ушли от отца и жили на съемной квартире. Иногда Влад приходил в гости к отцу и бабушке с дедушкой. Мать стрелка работает санитаркой в онкологическом диспансере города. В день теракта Галина принимала в больнице студентов, которых ранил ее сын.

Место
Украина
Объекты
керченский стрелоктеракт
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