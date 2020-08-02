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Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

Ирина Кулинич
Ирина Кулинич
Расследования
7,0 т.

Виталию Рудзько грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Его арестовали на два месяца без права залога.

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому.

Подозреваемому в избиении и попытке изнасилования в поезде Мариуполь-Киев телеведущей Анастасии Луговой Виталию Рудзько грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сказано в сообщении прокуратуры Киева в Facebook. Так, мужчине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Квалификация была определена по согласованию местной прокуратуры со следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: что грозит подозреваемому

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: что грозит подозреваемому

Напомним, вечером 1 августа Рудзько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

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Украинаизнасилование
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