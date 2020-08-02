Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому
Виталию Рудзько грозит до семи лет лишения свободы.
Мужчине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.
Его арестовали на два месяца без права залога.
Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому.
Подозреваемому в избиении и попытке изнасилования в поезде Мариуполь-Киев телеведущей Анастасии Луговой Виталию Рудзько грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сказано в сообщении прокуратуры Киева в Facebook. Так, мужчине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).
Квалификация была определена по согласованию местной прокуратуры со следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г. Киеве.
Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: что грозит подозреваемому
Напомним, вечером 1 августа Рудзько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому
Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.