Подозреваемому в избиении и попытке изнасилования в поезде Мариуполь-Киев телеведущей Анастасии Луговой Виталию Рудзько грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сказано в сообщении прокуратуры Киева в Facebook. Так, мужчине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Квалификация была определена по согласованию местной прокуратуры со следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: что грозит подозреваемому

Напомним, вечером 1 августа Рудзько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: стало известно, что грозит подозреваемому

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