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/Шоубиз

Популярную российскую группу не впустили в Украину

12.2тЧитать материал на украинском

Украинские пограничники не впустили в Украину участниц российской группы "Две Маши", а также запретили им въезд на три года.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, утром 27 октября во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничники обнаружили гражданок РФ.

Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове вечером в субботу.

"Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что солистки группы "Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.

Популярную российскую группу не впустили в Украину

Группа "Две Маши"

peopletalk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина расширила черный список из россиян, которые угрожают ее национальной безопасности.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
пограничники Государственная пограничная служба Украины
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Ски Андрей
Ски Андрей
это что за две шлюхи?маши? первый раз о таком дерьме слышу! видать очень популярны.....
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ски Андрей, ну, если кугуты увидели в них опасность для своей паскудной незалэжности - то могучи эти "двемаши". :-)
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Непонятно , как это во время "потужной ахрессии" может курсировать поезд в "краину-ахрессор"? Как допустили ? Это в "умовах вийны" , при "захисте от Мордорской навалы"! А интересно , кто были остальные пассажиры этого поезда ?
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
В Харькове ,небось ,траур ,стенания ,слезы ,мокрые штаны .Где ухитряются находить эту дворовую самодеятельность ?Да таких "популярных групп" в каждой школе -пучок за пятачок .
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Udmurt Anti, и поэтому рогули решили сделать "двуммашам" такую рекламу??? Это ж надо - уся могутня и потужна укродэржава увидела опасность для своей незалэжности от "двухмаш"! :-))))) Это ж такой коплимент!!!
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