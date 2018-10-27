Популярную российскую группу не впустили в Украину

Украинские пограничники не впустили в Украину участниц российской группы "Две Маши", а также запретили им въезд на три года.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, утром 27 октября во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничники обнаружили гражданок РФ.

Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове вечером в субботу.

"Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что солистки группы "Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.

Группа "Две Маши" peopletalk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина расширила черный список из россиян, которые угрожают ее национальной безопасности.