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27 сентября • обновлено в 19:15
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Популяризировал "ДНР": в Одессе разоблачили поклонника террористов. Фото

11.5т Читать материал на украинском

В Одессе мужчина через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте" распространял материалы антиукраинского содержания.

Как сообщает пресс-служба СБУ, одессит был администратором сепаратистской группы в соцсети.

Оперативники спецслужбы установили, что украинец размещал в "Вконтакте" информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

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"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности", – отмечено в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Задержание агитатора в Одессе

Задержание агитатора в Одессе

СБУ

Задержание агитатора в Одессе

Задержание агитатора в Одессе

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали жителя Днепропетровской области по подозрению в осуществлении антиукраинской пропаганде по заказу российских спецслужб.

Также СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через аптеки Днепра и Киева.

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Место
Украина Одесса
Теги
Служба безопасности Украины вконтакте соцсети
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В дырляндию его отправить ,пусть на своей шкуре испытает все " прелести" "маладых рышпублег".
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха мордор! кричали они и показывали пальцем на рашку))) наифантастична свобода слова орал им в такт петро)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, идиот,на паРахе за репост трояк дают.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Хвостоголовые,это же в России сажают за посты в интернете.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Денисенко,а ты,уш-лёпок,читал его посты?
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Smekalov Sergey, жопоголовый за репост или сепаратизм?
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