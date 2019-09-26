Популяризировал "ДНР": в Одессе разоблачили поклонника террористов. Фото

В Одессе мужчина через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте" распространял материалы антиукраинского содержания.

Как сообщает пресс-служба СБУ, одессит был администратором сепаратистской группы в соцсети.

Оперативники спецслужбы установили, что украинец размещал в "Вконтакте" информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности", – отмечено в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Задержание агитатора в Одессе СБУ

Задержание агитатора в Одессе СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали жителя Днепропетровской области по подозрению в осуществлении антиукраинской пропаганде по заказу российских спецслужб.

Также СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через аптеки Днепра и Киева.

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