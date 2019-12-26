"Попросили сами": в "ДНР" высказались об обмене беркутовцев

Семьи бывших спецназовцев "Беркута", подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни, а также фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе якобы самостоятельно попросили террористов "ДНР", чтобы те включили упомянутых лиц в списки на обмен пленными.
Об этом заявила так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова в эфире пропагандистского российского телевидения, передают "Новости Донбасса".
Экс-беркутовцы
"Громадське"
"Их родственники – беркутовцев и одесситов – обратились к нам с заявлением, с просьбой освободить данных людей", – сказала пособница оккупантов.
Морозова напомнила, что эти люди уже несколько лет находятся под стражей в качестве подозреваемых. "Мы считаем, что они такие же пострадавшие, как и мы", – цинично высказалась представительница террористов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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