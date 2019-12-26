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26 декабря • обновлено в 11:11
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"Попросили сами": в "ДНР" высказались об обмене беркутовцев

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Семьи бывших спецназовцев "Беркута", подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни, а также фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе якобы самостоятельно попросили террористов "ДНР", чтобы те включили упомянутых лиц в списки на обмен пленными.

Об этом заявила так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова в эфире пропагандистского российского телевидения, передают "Новости Донбасса".

Экс-беркутовцы

Экс-беркутовцы

"Громадське"

"Их родственники – беркутовцев и одесситов – обратились к нам с заявлением, с просьбой освободить данных людей", – сказала пособница оккупантов.

Морозова напомнила, что эти люди уже несколько лет находятся под стражей в качестве подозреваемых. "Мы считаем, что они такие же пострадавшие, как и мы", – цинично высказалась представительница террористов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Обмен пленными Трагедия 2 мая в Одессе Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Беркут
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
люди шестой год сидят, а следствие не проводится, "демократия" и "европа" по-украински, что вы хотите?
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