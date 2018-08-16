МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Попросили Путина: Украина готова помиловать 11 россиян

1.9тЧитать новость на украинском

Украина готова помиловать 11 граждан РФ, осужденных за преступления против суверенитета страны, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их на территорию России в обмен на украинских политзаключенных.

Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, которые выразили желание вернуться в Россию и написали соответствующие просьбы своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политузников", - написала она.

Новости
"Кремль возьмет паузу": адвокат о возвращении украинских политзаключенных домой

Политик напомнила, что соответствующие обращения уже написали 11 россиян, осужденных в Украине.

"Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе - терроризм. Поэтому когда Кремль называет Олега Сенцова "террористом" по сфабрикованному ФСБ делом, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине", - подчеркнула вице-спикер.

По словам Геращенко, ответа российской стороны на данную инициативу пока нет. Также отсутствует реакция на предложение Украины провести встречи омбудсменов Денисовой и Москальковой в Минске 21-22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны фамилии россиян, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в России
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А что так,попросили,а не жёстко потребовали?Как-то не в стиле окраины...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги