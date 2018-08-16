Попросили Путина: Украина готова помиловать 11 россиян

Украина готова помиловать 11 граждан РФ, осужденных за преступления против суверенитета страны, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их на территорию России в обмен на украинских политзаключенных.

Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, которые выразили желание вернуться в Россию и написали соответствующие просьбы своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политузников", - написала она.

Политик напомнила, что соответствующие обращения уже написали 11 россиян, осужденных в Украине.

"Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе - терроризм. Поэтому когда Кремль называет Олега Сенцова "террористом" по сфабрикованному ФСБ делом, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине", - подчеркнула вице-спикер.

По словам Геращенко, ответа российской стороны на данную инициативу пока нет. Также отсутствует реакция на предложение Украины провести встречи омбудсменов Денисовой и Москальковой в Минске 21-22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны фамилии россиян, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных.