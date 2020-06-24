Во Львове сына бизнесменов заподозрили в изнасиловании 12-летнего, на защиту встали пять адвокатов. Детали истории

Во Львове 18-летнего сына местных предпринимателей подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика. Родители ребенка опасаются, что обидчик может выйти сухим из воды, поэтому решили предать огласке этот случай. На днях суд взял под стражу юношу без права внесения залога.

Подробнее о ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

Попросил вытащить мопед

Жуткая история произошла 18 июня. Как рассказал нам отец пострадавшего мальчика Олег, сын гулял во дворе с друзьями.

"У нас достаточно закрытый МЖК, с одной стороны – Левандовка (район Львова, отделенный от города железнодорожными путями. – Ред.), с другой – торфяники. Это околица Львова. Такое село в городе, где все друг друга знают. Дети группами гуляют на площадках. И вот наш сын с друзьями тоже пошел. Тут подходит этот тип. Сначала он пристал к ребенку, который играл отдельно, но тот испугался. Тогда он подошел к ребятам, среди которых был и мой сын", – отметил он.

Дети успели снять на телефон преступника

Парень попросил детей помочь: "Кто из вас сильный, пойдем со мной. Я тут на торфяниках катаюсь, мне это нравится. Мопед застрял, пойдем, поможете мне его вытащить".

"Смелый парень"

Когда друзья подошли к краю торфяников, то немного испугались. Вслед за парнем пошел и 12-летний мальчик.

"Он у меня смелый парень. Возможно, стало интересно посмотреть на мопед. Может этот тип был похож на блогера с Youtube, в черных очках, кепке. Не знаю, какие мотивы у него были. Они пошли, тип всю дорогу что-то рассказывал. Там заброшенная местность, какие-то огороды, халупы. Прошли метров 300, зашли в кусты, тогда сын уже начал бояться, но тот увлек его разговорами. Перелезли через ограду и тут уже он схватил его и затянул в хату. Сын пробовал выбраться, но тот тип сильный, боксом занимался…" – голос отца прерывается от волнения.

Задержание подозреваемого Национальная полиция

В то время родители уже бросились искать сына. Вернувшиеся во двор ребята все рассказали маме и она позвонила в полицию. Сами дети видели, как обидчик вразвалочку возвращается один назад, и успели снять его на телефон. Это и помогло полиции вычислить преступника.

Позже отцу дети рассказали, что год назад тут уже была попытка нападения. Тогда жертвами чуть не стали девочки, но успели вырваться.

"Возможно, он уже не раз тут бывал, надо выяснить, чем еще занимался. Потому что ходил спокойно, как будто все знает, но живет на другом краю микрорайона, километрах в пяти отсюда", – говорит Олег.

Сын сразу узнал обидчика

Полиция быстро нашла и задержала преступника. Как описывала мама мальчика София в Facebook, уже на следующий день муж и сын несколько часов провели в отделении.

"После практически бессонной ночи они с 10:00 до 17:00 ждали под райотделом проведение опознания. Сначала долго везли подозреваемого, потом долго не могли найти статистов. Некоторым даже пришлось побрить усы, чтобы стать похожими и обеспечить чистоту эксперимента. Наш сын сразу указал на своего обидчика. Так что это точно он", – написала женщина.

Подозреваемый на суде Национальная полиция

Также родители говорят, что сторона подозреваемого в изнасиловании уже наняла пять адвокатов еще на этапе задержания. Поэтому и отцу мальчика пришлось обратиться за помощью к юристам.

"Мы очень опасались, зная, как работает у нас в стране правосудие, что этого типа не арестуют и отпустят из зала суда. Поэтому нам пришлось публично рассказать о нашей беде, чтобы привлечь общественность. На суд пришли люди, и его арестовали на два месяца без права внесения залога", – говорит Олег.

В соцсетях пишут, что подозреваемый оказался сыном местных бизнесменов. Его отец якобы является дилером по продаже колбас известной на западе Украины торговой марки, владеет несколькими точками, где продают мясные изделия, однако ФОП оформил на жену. Кроме того, она еще владеет бутиками в центре Львова, в сети постоянно рекламирует товары своих магазинов: обувь, сумочки, очки, юбки.

Также пользователи отмечают, что супруги на заседание приехали на старом автомобиле, создавая образ бедных людей.

"Перед судом ко мне подошел их адвокат и сказал, что хочет поговорить, но я привык действовать в правовом поле, поэтому отказался. Потом, вроде бы этот защитник вышел из дела", – говорит отец мальчика.

Ему нужно вернуться к жизни

По словам Олега, пока сын чувствует себя нормально, но первая ночь после случившегося, конечно, была бессонной. "Сейчас вроде бы хорошо спит, гуляет с друзьями во дворе, они его поддерживают. Также мы общались с психологом. Она сказала, что главное не менять привычек, которые были до этого. Ему важно максимально быстро вернуться к прежней жизни", - отмечает мужчина.

Подозреваемому в этом преступлении, если вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы.