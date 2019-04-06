Пополнили "200-х": в сети показали двух ликвидированных террористов "Л/ДНР"

В сети показали двух ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали против Украины на Донбассе.
Первый – Абдулвалеев Игорь Игоревич (позывной "Абдулла") – умер 3 апреля, сообщает на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer. Он ссылается на информацию приверженцев оккупантов, опубликованную в социальных сетях.
Известно, что "Абдулла" был родом из России. Он родился 18.05.1984 в Челябинске, в этом же городе и умер от последствий пыток в "нетайных тюрьмах" самопровозглашенной "ДНР".
myrotvorets.center
myrotvorets.center
twitter.com/666_mancer
Согласно информации волонтерского сайта "Миротворец", российский наемник был пулеметчиком в "батальоне Суркова-Прилепина", так называемом 04 РШБСН "ДНР".
Он носил звание младшего лейтенанта, в боевых действиях против Украины принимал участие с 2014 года.
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
Второй ликвидированный – Паршин Виктор Владимирович (позывной "Танкист"). Он был убит снайпером 4 апреля, по информации блогера, вероятно, в Приазовье.
twitter.com/666_mancer
Паршин также родился в России – 13.04.1981 в городе Сургут (Ханты-Мансийский АО).
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
myrotvorets.center
myrotvorets.center
myrotvorets.center
Абдулвалеев Игорь Игоревич "Абдулла" (18/05/84, Челябинск) умер 03/04/19 в Челябинске от последствий пыток в донецких нетайных тюрьмах https://t.co/2N5sk8Kk4h #груз200 #4ршбсн #псн #роа pic.twitter.com/mumBc6HivE— Necro Mancer (@666_mancer) 6 квітня 2019 р.
Паршин Виктор Владимирович "Танкист" (13/04/81, Сургут) убит снайпером 04/04/19, вероятно, в Приазовье https://t.co/Q1bmuvJGJx #4ршбсн #псн #роа #груз200 pic.twitter.com/oZ36xM6rr1— Necro Mancer (@666_mancer) 6 квітня 2019 р.
Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля военнослужащие Объединенных сил взяли в плен террориста российско-оккупационных войск на Донбассе.
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