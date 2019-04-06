Пополнили "200-х": в сети показали двух ликвидированных террористов "Л/ДНР"

В сети показали двух ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали против Украины на Донбассе.

Первый – Абдулвалеев Игорь Игоревич (позывной "Абдулла") – умер 3 апреля, сообщает на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer. Он ссылается на информацию приверженцев оккупантов, опубликованную в социальных сетях.

Известно, что "Абдулла" был родом из России. Он родился 18.05.1984 в Челябинске, в этом же городе и умер от последствий пыток в "нетайных тюрьмах" самопровозглашенной "ДНР".

myrotvorets.center

myrotvorets.center

twitter.com/666_mancer

Согласно информации волонтерского сайта "Миротворец", российский наемник был пулеметчиком в "батальоне Суркова-Прилепина", так называемом 04 РШБСН "ДНР".

Он носил звание младшего лейтенанта, в боевых действиях против Украины принимал участие с 2014 года.

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

Второй ликвидированный – Паршин Виктор Владимирович (позывной "Танкист"). Он был убит снайпером 4 апреля, по информации блогера, вероятно, в Приазовье.

twitter.com/666_mancer

Паршин также родился в России – 13.04.1981 в городе Сургут (Ханты-Мансийский АО).

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля военнослужащие Объединенных сил взяли в плен террориста российско-оккупационных войск на Донбассе.

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